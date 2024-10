Habeck bedauert Stillstand bei Chipfabrik im Saarland

NEU DELHI (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ist enttäuscht über den Stillstand bei Plänen für den Bau einer Chipfabrik des US-Unternehmens Wolfspeed im saarländischen Ensdorf. "Es war eine große Hoffnung damit im Saarland verbunden", sagte der Grünen-Politiker bei einer Auslandsreise in der indischen Hauptstadt Neu Delhi.

Das sei in doppelter Hinsicht bedauerlich, sagte Habeck. Denn einerseits benötige das Saarland in dieser Region wirtschaftliche Stabilität, andererseits müsse Deutschland und Europa sich aus seiner kompletten Abhängigkeit vom südostasiatischen Raum bei der Halbleiterproduktion lösen. Diese könne bei Problemen in den Lieferketten gefährlich werden.