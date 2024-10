Wirtschaft vernachlässigt Vertrieb

Hamburg (ots) - Interim Manager Eckhart Hilgenstock bringt regelmäßig

Vertriebsorganisationen auf Vordermann: "In der aktuellen Wirtschaftsflaute

steckt die Musik im Business Development"



"Weite Teile der deutschen Wirtschaft vernachlässigen ihren Vertrieb sträflich",

sagt der Management-Experte Eckhart Hilgenstock, der als Führungskraft auf Zeit

(Interim Manager) Vertriebsorganisationen auf Vordermann bringt. Während

Firmenbereiche wie Einkauf, Produktion oder Logistik in der Regel fortlaufend

verbessert würden, "fährt der Vertrieb in den meisten Unternehmen auf

alteingefahrenen Gleisen". Eckhart Hilgenstock hat dafür eine plausible

Erklärung parat: In den meisten Abteilungen stünde die Kostenoptimierung im

Mittelpunkt der Verbesserungsbemühungen, "aber das ist beim Business Development

kein vernünftiger Handlungsmaßstab." Daher gäbe es im Vertrieb häufig außer dem

Druck, "mehr zu verkaufen" wenig Innovationskraft.





"In der aktuellen Wirtschaftsflaute sind die Unternehmen gut beraten, demBusiness Development eine hohe Priorität zu geben, statt sich nur aufKostensenkung zu konzentrieren", empfiehlt Eckhart Hilgenstock. Aus zahlreichenFirmenprojekten zieht er den Schluss, dass im Durchschnitt die Umsätze alleindurch Vertriebsoptimierung um 15 bis 20 Prozent zu steigern sind. Oft stellensich in der Praxis erste Erfolge schon nach wenigen Wochen ein, hat erfestgestellt.Zehn Ratschläge zur Vertriebsoptimierung aus der PraxisEckhart Hilgenstock hat in zahlreichen Projekten die Erfahrung gemacht, dass diemeisten Unternehmen ihre Produkte an die mehr oder minder immer gleichen Kundenoder Kundengruppen in eingespielten Abläufen verkaufen. "Im Vertrieb herrschtdie Devise 'Das haben wir schon immer so gemacht' vor", wundert er sich, "dabeigäbe es gerade auf diesem Sektor ein immenses Verbesserungspotenzial". DerVertriebsexperte nennt zehn Tipps, worauf Unternehmen achten sollten.1. Kundenzentrierung: "Es lohnt sich, in die Rolle des Kunden zu schlüpfen unddie Prozesse aus der Einkaufs- statt aus der Verkaufsperspektive zudurchlaufen", empfiehlt Eckhart Hilgenstock. Er sagt: "Dieser Rollenwandelist in der Regel die erste Maßnahme, wenn ich ein neues Projekt zurVertriebsoptimierung angehe." Die in der Marketingwelt vielgepriesenen"Customer Journey" liege bei den Firmen zuhauf im Argen. "Die unvermeidlicheBetriebsblindheit steht vielen Vertriebsabteilungen im Weg, um dieStolpersteine zu erkennen, die einen Interessenten vom Kauf abhalten",äußert er Verständnis für die Mängel beim Business Development.2. Segmentierung: "Die Aufteilung der Kundschaft in verschiedene Segmente ist