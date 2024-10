Die Nadel im Heuhaufen - So finden KMU qualifizierte Mitarbeiter (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Horgenzell (ots) - Wer sich als Unternehmen auf dem Arbeitsmarkt heute gegen dieKonkurrenz durchsetzen möchte, benötigt ganz besondere Methoden. Mit digitalenStrategien, verkaufspsychologischen Ansätzen und der Fokussierung auf dieUnternehmenswerte bietet Gabriel Frick ein Recruiting-System an, das mit seinenspeziellen Ansätzen herausragende Erfolge erzielt. Als Gründer und Inhaber vonFrick Marketing hilft er damit kleinen und mittelständischen Unternehmen bei derGewinnung qualifizierter Mitarbeiter. Hier erfahren Sie, auf welchen Methodenseine Dienstleistung basiert, was Frick Marketing von anderen Agenturenunterscheidet und welche Ergebnisse seine Kunden durch die Zusammenarbeiterzielen.Die Mitarbeitergewinnung ist für viele kleine und mittelständische Unternehmenmittlerweile ein zentrales Thema, das große zeitliche, personelle undfinanzielle Ressourcen in Anspruch nimmt - dennoch bleiben die erwünschtenErfolge in vielen Fällen aus. Obwohl es sich bei den meisten Unternehmen umattraktive Arbeitgeber mit innovativen Produkten oder Dienstleistungen handelt,gelingt es ihnen nicht, ihre Werte und Angebote klar zu kommunizieren und fürpotenzielle Bewerber sichtbar zu werden. Zudem setzen einige von ihnen noch aufklassische Recruiting-Methoden und die Nutzung generischer Plattformen, womitsie bestenfalls unqualifizierte Bewerbungen generieren. "Um die Sichtbarkeit unddie Bekanntheit eines Unternehmens zu erhöhen, ist der Einsatz von modernenRecruiting-Strategien unverzichtbar", erklärt Gabriel Frick von Frick Marketing,Verkaufspsychologie-Experte mit TÜV Rheinland geprüfter Qualifikation."Unsere Ansätze kombinieren zielgerichtete Werbemaßnahmen mit fundierterVerkaufspsychologie und helfen damit nicht nur bei der Gewinnung optimalpassender Mitarbeiter, sondern auch bei der Stärkung der Arbeitgebermarke undder langfristigen Förderung der Mitarbeiterbindung", fährt derRecruiting-Experte fort. Als Gründer und Inhaber von Frick Marketing hat er essich zur Aufgabe gemacht, kleine und mittelständische Unternehmen imsüddeutschen Raum mit dem Aufbau einer ansprechenden Online-Präsenz dabei zuunterstützen, qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen. Mit fundierten Kenntnissenund funktionierenden Methoden in der Verkaufspsychologie, die sogar durch eineTÜV-Zertifizierung bestätigt wurden, sowie dem Einsatz des NOS-Systems, das für"Nie ohne Spitzenpersonal" steht und die Etablierung eines deutschlandweitenExpertenstatus anstrebt, gelingt es Gabriel Frick, beeindruckende