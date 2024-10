Agrar ist Problemthema bei Indien-Handelsgesprächen

(im Leadsatz muss es korrekt "Indien" heißen)



NEU DELHI (dpa-AFX) - Bei den Freihandelsgesprächen zwischen der EU und Indien ist die Landwirtschaft nach Einschätzung von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck der schwierigste Bereich. Er verwies bei einem Besuch in der indischen Hauptstadt Neu Delhi auf die Bedeutung der Landwirtschaft für Indien: Etwa 60 Prozent der Menschen arbeiteten dort, in manchen Regionen sogar 80 Prozent - während es in Deutschland nur 2 Prozent seien. Wenn Indien seinen Markt komplett öffnen würde, würde dies für das Land erhebliche Verwerfungen auslösen, erklärte der Grünen-Politiker.

Habeck plädierte deshalb für ein begrenztes Abkommen, das nicht alle Bereiche des Wirtschaftslebens abdecken müsste. Er schlug vor, zunächst nur den Industriebereich abzudecken.