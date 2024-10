Headhunter Dominik Roth verrät, wie Unternehmen unter Top-Managern den Richtigen für die Stelle finden (FOTO)

München (ots) - Top-Manager sind am Arbeitsmarkt sehr gefragt - dennoch ist

nicht jeder von ihnen für jede Position geeignet. Unternehmen sollten daher

genau überprüfen, welcher Kandidat tatsächlich zur entsprechenden Position

passt. Doch welche Kriterien gibt es dabei zu beachten und wie finden

Unternehmen den passenden Kandidaten?



Manager und Führungskräfte werden am verdeckten Arbeitsmarkt händeringend

gesucht. Ein guter Manager kann die Performance seines Teams oder sogar des

ganzen Unternehmens vervielfachen. Umgekehrt ist jedoch nicht jede Führungskraft

für jede Position geeignet. Selbst wenn der Track-Record vielversprechend wirkt,

kann jemand, der mit den Werten und der Kultur des Unternehmens inkompatibel

ist, dem Erfolg schlimmstenfalls schaden. Den Richtigen zu finden, erfordert

also mehr als eine oberflächliche Betrachtung. "Neben vergangenen Erfolgen

zählen bei der Auswahl des richtigen Managers auch die Persönlichkeit und seine

kognitive Leistung", erklärt Headhunter Dominik Roth, Partner bei Mercuri Urval.

"Wer sich nicht die Finger verbrennen möchte, sollte also genauer hinsehen und

nachhaken."





