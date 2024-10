Goldinvest.de China umgeht die Comex und kauft Silber direkt an der Quelle Mexiko, Peru und Bolivien sind wichtige Silberproduzenten. Das in ihren Minen geförderte Silber wird zumeist im Inland zu einem hochwertigen Silberkonzentrat verarbeitet und anschließend zur weiteren Aufbereitung an Schmelzen und Raffinerien in aller Welt weiterverkauft.