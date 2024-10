Military Metals erweitert Kerngrundstück seines West Gore Antimon Grundstücks und unterzeichnet verbindliche Absichtserklärung zum Erwerb zusätzlicher Claims

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Vancouver, BC – 24. Oktober 2024 – Military Metals Corp. (CSE: MILI – OTCQB: MILIF – WKN: A40M9H) (das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine verbindliche Absichtserklärung zum Erwerb weiterer Claims im Umfeld seines Antimonprojekts West Gore („West Gore“ oder das „Projekt“) unterzeichnet hat, um das mineralisierte Gebiet zu konsolidieren. West Gore ist ein Brachflächenprojekt mit früherer Produktion. Zu den historischen hochgradigen Bohrergebnissen gehören 7,07 Meter mit 10,6 g/t Gold und 3,4 % Antimon. Während der Produktionszeit war es Kanadas bekannteste Antimonmine.

West Gore besteht aus vier Explorationslizenzen mit einer Fläche von 585 Hektar im Hants County, Nova Scotia, Kanada, und das neu erworbene Gelände fügt dem Projekt unmittelbar nordwestlich davon 388 Hektar hinzu, die den Rest des antimon- und goldmineralisierten Systems West Gore und seiner historischen Bergwerke umfassen. Das Unternehmen hat eine dreijährige Option, um eine 100-prozentige Beteiligung an den Lizenzen für 235.000 $ zu erwerben, die über die Laufzeit verteilt sind, und die Verkäufer erhalten eine 3-prozentige Net Smelter Royalty („NSR“) mit Standard-Rückkaufklauseln. Es wird erwartet, dass das Unternehmen die endgültige Vereinbarung innerhalb von zehn Tagen bekannt geben wird.

Die historischen West Gore-Minen blicken auf eine Bergbaugeschichte zurück, die bis ins Jahr 1883 zurückreicht, und waren während des Ersten Weltkriegs eine bedeutende Antimonquelle, von der der Großteil nach England verschifft wurde. Die Gesamtproduktion von Gold und Antimon zwischen 1883 und 1917, dem letzten erfassten Produktionsjahr, ist nicht bekannt. Allein zwischen 1914 und 1917 wurden jedoch fast 32.000 metrische Tonnen abgebaut, was zu über 7.000 metrischen Tonnen Antimonkonzentrat mit einem Antimongehalt von 46 % führte. Die Gesamtmenge des bis 1917 gewonnenen Goldes wurde auf fast 6.900 Unzen geschätzt. Abgesehen von kleineren Explorationsarbeiten in den 1960er und 1980er Jahren sowie in den letzten Jahren ist das West-Gore-System im Wesentlichen noch unerforscht.