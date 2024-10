Experte verrät, worauf es zu achten gilt und welche Fehler unbedingt vermieden werden sollten (FOTO)

Dresden (ots) - Eine durchdachte Absicherung ist für Unternehmer von zentraler

Bedeutung, um langfristig sowohl das Betriebs- als auch das Privatvermögen zu

schützen. "Häufig werden hierbei jedoch entscheidende Fehler gemacht, die

schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen können: sei es durch die

unüberlegte Wahl der Unternehmensform, steuerliche Fehlentscheidungen oder

fehlende Strategien zur Trennung von privatem und geschäftlichem Vermögen",

erklärt Sven Lorenz, Experte für Vermögensschutz, der über zwei Jahrzehnte

Erfahrung in der Beratung von Unternehmern hat.



"Unternehmer, die ihre Vermögenswerte ohne adäquate Absicherungsstrategien im

Betrieb belassen, setzen sich oft unnötigen Risiken aus. Deshalb gilt es,

bereits frühzeitig gezielte Maßnahmen zur Vermögenssicherung zu ergreifen, um

sowohl steuerliche als auch rechtliche Vorteile optimal zu nutzen", so Sven

Lorenz. Nachfolgend beleuchtet er, wie Unternehmer am besten ihr Vermögen

absichern und welche Bereiche sie dabei unbedingt berücksichtigen sollten.









Immer wieder sieht Sven Lorenz, dass Unternehmer bei der Absicherung ihres

Unternehmens wichtige Aspekte vernachlässigen. "Das betrifft vor allem den

Schutz vor Insolvenz, aber auch Haftungsrisiken oder zu hohe Steuerbelastungen.

Nicht zu vergessen ist die Absicherung der Finanzen nach der unternehmerischen

Karriere." So lange zu warten, bis der Ernstfall eintritt, macht in seinen Augen

keinen Sinn. Die richtige Absicherung sollte als ebenso wichtig angesehen

werden, wie andere unternehmerische Aufgaben und von Beginn an in Angriff

genommen werden.



Häufige Fehler bei der Absicherung



Konkret kann sich eine schlechte Absicherung darin äußern, dass ein

Einzelunternehmer

steuerliche als auch haftungsrechtliche Risiken. Im Falle von rechtlichen

Auseinandersetzungen, Schadensersatzforderungen oder gar Insolvenz sind diese

Vermögenswerte dann nicht ausreichend geschützt und können verloren gehen.



Viele Unternehmer machen zudem einen fatalen Schritt, wenn es um die Wahl der

richtigen Unternehmensform geht. So gründen die meisten beispielsweise eine

GmbH, ohne eine vermögensverwaltende Muttergesellschaft zu gründen. Das führt

später zu steuerlichen Nachteilen, besonders beim Unternehmensverkauf, da die

Wartefrist für die volle Nutzung von Steuervorteilen bis zu sieben Jahre

betragen kann.



Nachteile haben Unternehmer außerdem dann, wenn sie versteuerte Gewinne im

Unternehmen belassen, um weitere Steuerbelastungen bei der Entnahme zu Seite 2 ► Seite 1 von 3



