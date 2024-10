Deutliche Kursgewinne - EZB-Zinssenkungserwartungen stützen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Donnerstag anfängliche Gewinne im Tagesverlauf ausgeweitet. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Nachmittag um 0,53 Prozent auf 133,51 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 2,25 Prozent.

Die Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone gaben am Vormittag widersprüchliche Signale. So hat sich die immer noch trübe Stimmung in der Industrie im Oktober etwas stärker verbessert als erwartet. Im Dienstleistungssektor sank der Indikator hingegen unerwartet. Positiv überrascht haben die Zahlen aus Deutschland, wo die Daten für den Industrie- und den Dienstleistungsindikator zulegten. In Frankreich war es hingegen umgekehrt.