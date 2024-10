Enfinity Global schließt eine erste strukturierte Kreditfazilität in Höhe von 97 Mio. US-Dollar von Nomura in den USA ab

MIAMI, 24. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Enfinity Global, ein führendes Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien, gab heute den erfolgreichen Abschluss einer strukturierten Kreditfazilität in Höhe von 97 Millionen US-Dollar mit Nomura, einem globalen Finanzinstitut, für ein 608-MW-Portfolio von Solaranlagen bekannt, die derzeit in Betrieb oder im Bau sind und sich auf die CAISO-, WECC- und SERC-Märkte in den USA verteilen.

Enfinity Global verfügt über ein bestehendes US-Portfolio von 14,8 GW an Photovoltaik- und Energiespeicherkapazitäten, die bereits erschlossen sind, sowie über weitere 33 GW, die derzeit verhandelt werden. Das Unternehmen geht davon aus, dass in den nächsten 12 Monaten über 1 GW an Solar- und Speicheranlagen in den USA in Betrieb oder im Bau sein werden.

"Nomura ist ein wichtiger Finanzierungspartner für Enfinity in den USA und Japan, da wir die Expansion unserer globalen IPP-Plattform beschleunigen", , sagte Carlos Domenech, CEO von Enfinity Global. "Das Modell von Nomura ermöglicht Flexibilität bei der Kapitalbildung und -verwendung und schafft damit Dynamik für unser Portfolio; wir sind dankbar für ihre kontinuierliche Unterstützung."

"Wir freuen uns über die erneute Gelegenheit, mit Enfinity zusammenzuarbeiten, da Enfinity auf seiner Erfolgsbilanz bei der Errichtung großer Anlagen für saubere Energie zur Unterstützung der Energiewende aufbaut", sagte Vinod Mukani, Global Head of Nomura Infrastructure & Power Business ("IPB"). "Wir freuen uns darauf, das ehrgeizige Wachstum von Enfinity in der Branche weiterhin zu unterstützen."

Alain Halimi, Managing Director Nomura IPB, fügte hinzu: "Wir freuen uns, mit Enfinity bei der Bereitstellung dieser innovativen Kreditfazilität zusammenzuarbeiten, um deren hochwertiges und diversifiziertes Portfolio zu unterstützen. Unsere Partnerschaft mit Enfinity unterstreicht das Engagement von Nomura, führenden Entwicklern erneuerbarer Energien maßgeschneiderte strategische Finanzierungslösungen anzubieten."

Über Enfinity Global

Enfinity Global ist ein führendes US-amerikanisches Dienstleistungsunternehmen für erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit, das 2019 gegründet wurde. Das Unternehmen besitzt ein 26,8-GW-Portfolio an erneuerbaren Energien und Speicherprojekten, einschließlich in Betrieb befindlicher, im Bau befindlicher und in der Entwicklung befindlicher Anlagen, wobei weitere 33 GW in den USA in Verhandlung sind. Mit Niederlassungen in den USA, Europa, Japan und Indien will Enfinity einen wesentlichen Beitrag zu einer nachhaltigen, kohlenstofffreien Wirtschaft leisten.

