Aktien Frankfurt Schluss Tesla-Optimismus verhilft Dax zu leichter Erholung Nach drei Verlusttagen in Folge hat der Dax am Donnerstag wieder leicht Fahrt aufgenommen. Vor allem starke Automobilwerte trieben den Leitindex an. Sie profitierten von einem überraschend guten Quartalsergebnis des US-Elektroautobauers Tesla. …