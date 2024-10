Gold vs Bitcoin: Was jetzt kaufen? Wer ist der Gewinner und wer der Verlierer von zwei der liebsten Wertanlagen von Tradern und Investoren? Welche Argumente für Bitcoin sprechen und welche für Gold, und was schlussendlich eine gute Entscheidung darstellen könnte, besprechen wir heute. Wir beleuchten aus fundamentaler und technischer Sicht, worauf es jetzt für Trader und Investoren zu achten gilt.