Tesla springen an Nasdaq-100-Spitze - Marge überzeugt

NEW YORK (dpa-AFX) - Den Aktien von Tesla ist am Donnerstag ein kleiner Befreiungsschlag gelungen: Dank überraschend positiver Geschäftszahlen schnellten die Papiere des Elektroautobauers um 18,6 Prozent auf gut 253 US-Dollar in die Höhe. Damit steht seit Jahresbeginn gerechnet mit einem Schlag wieder ein Kursplus in der Bilanz, und zwar in Höhe von fast 2 Prozent. Das Jahreshoch von 271 Dollar aus dem Monat Juli aber ist immer noch ein Stück weit entfernt.

Mit dem Kurssprung am Donnerstag hatten die Tesla-Aktien im Nasdaq 100 klar die Nase vorn. Der technologielastige Index legte moderat zu.