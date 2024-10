SLG Group legt den Grundstein für ein integriertes 200 Millionen AED teures Zentrum in Dubai Industrial City, um die globale Expansion voranzutreiben

DUBAI, VAE, 24. Oktober 2024 /PRNewswire/ – Die Silver Line Gate Group (SLG Group) hat mit dem Bau ihres 200 Millionen AED teuren integrierten Zentrums in der Dubai Industrial City begonnen, dem führenden Produktions- und Logistikzentrum des Nahen Ostens, das zu den zehn pulsierenden Geschäftsvierteln der TECOM Group PJSC in Dubai gehört.

Das Produktions-, Lager- und Bürogebäude mit einer Fläche von 1,37 Millionen Quadratfuß soll im nächsten Jahr eröffnet werden, kündigte Dubai Industrial City am Rande der SIAL Paris 2024 an, der weltweit bekannten Lebensmittelmesse, die vom 19. bis 23. Oktober in Paris Nord Villepinte, Frankreich, stattfindet.