UBS stuft DIAGEO auf 'Sell' Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Diageo auf "Sell" mit einem Kursziel von 2300 Pence belassen. Schwache Umsätze in Indien bedeuteten kurzfristig Risiken für den Schnapshersteller, schrieb Analyst Sanjeet Aujla in einer am …