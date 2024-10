LSE wächst weiter kräftig - Aktie auf Rekordhoch

LONDON (dpa-AFX) - Der Börsenbetreiber und Finanzdatenanbieter London Stock Exchange (LSE) ist im dritten Quartal dank guter Geschäfte in allen Bereichen erneut kräftig gewachsen. Die Einnahmen stiegen insgesamt um 7,4 Prozent auf 2,21 Milliarden Pfund (2,65 Mrd Euro), wie der Konkurrent der Deutschen Börse am Donnerstag in London mitteilte. Organisch - also bereinigt um Übernahme- und Wechselkurseffekte - lag das Wachstum bei etwas mehr als acht Prozent.

Die Zahlen kamen am Kapitalmarkt gut an. Die seit Kurzem im Stoxx 50 gelistete Aktie kletterte auf ein Rekordhoch. In der Spitze kostete das Papier 10.830 Pence. Bis zum Handelsende konnte die Aktie das Niveau nicht halten, schloss aber immer noch mit einem Plus von 2,6 Prozent auf 10.655 Pence.