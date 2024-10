Freisetzung von Klimafinanzströmen auf der COP29 - die Rolle der NCQG und der NDCs

LONDON, 24. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Klimafinanzierung" wird ein zentrales Thema auf der COP29 sein, wobei insbesondere das vorgeschlagene „New Collective Quantified Goal" (NCQG) für Finanzströme aus Ländern mit hohem Einkommen in Länder mit niedrigem Einkommen diskutiert wird. Der Begriff „Klimafinanzierung" wird jedoch oft vage und weit gefasst und deckt mehrere unterschiedliche Herausforderungen und Prioritäten ab.

Die neueste Veröffentlichung der Energy Transitions Commission (ETC): „NDCs, NCQG und die Finanzierung des Übergangs"

Die jüngste Veröffentlichung der Energy Transitions Commission (ETC) „NDCs, NCQG, and Financing the Transition" verdeutlicht daher die Art und den Umfang der verschiedenen erforderlichen Finanzierungsarten und schlägt vier Grundsätze vor, um einen sinnvollen Abschluss der NCQG-Debatte zu gewährleisten. Außerdem wird die entscheidende Rolle erläutert, die aktualisierte nationale Klimaschutzbeiträge (NDCs) bei der Freisetzung von Finanzströmen spielen können und müssen.

Das NCQG und die NDCs

Der Pariser Klimapakt enthielt die Verpflichtung, sich darauf zu einigen, in welchem Umfang Länder mit hohem Einkommen Länder mit niedrigem Einkommen bei der Eindämmung und Anpassung finanziell unterstützen werden. Diese NCQG wird das derzeitige Ziel von 100 Milliarden Dollar pro Jahr für die Klimafinanzierung von Industrie- an Entwicklungsländer ersetzen, das 2009 vereinbart wurde, aber bis 2022 nicht erreicht wird.

Die NDCs sind der entscheidende Mechanismus, der auf der Pariser Konferenz eingeführt wurde und mit dem sich die Länder zu freiwilligen nationalen Maßnahmen zur Emissionsreduzierung im Einklang mit dem globalen Ziel der Begrenzung der Erderwärmung auf deutlich unter 2°C verpflichten. Die Länder sind verpflichtet, alle fünf Jahre angepasste NDCs vorzulegen.

Nach den aktuellen (2020 vorgelegten) NDCs ist die Welt auf dem besten Weg, die Erwärmung von 2°C bis 2050 zu überschreiten, selbst wenn sie umgesetzt werden. Eine ehrgeizigere Zielsetzung in der nächsten NDC-Runde ist daher von entscheidender Bedeutung, aber auch erreichbar, da die dramatischen Kostensenkungen bei den Schlüsseltechnologien (insbesondere Photovoltaik, Windkraft und Batterien) bedeuten, dass die Länder jetzt ihre Emissionen rasch reduzieren und gleichzeitig die wachsende Nachfrage nach erschwinglichem Energiezugang und -verbrauch erfüllen können.