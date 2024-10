Habeck, Scholz, Lindner: Heute Todesstoß für Ampelkoalition!

Heute haben wir vermutlich den Todesstoß für die Ampelkoalition gesehen: weil viel weniger Steuern zu erwarten sind, wird es nun zu einer Zerreißprobe zwischen Habeck, Scholz und Lindner kommen - und wenn Trump kommt, stehen dem wirtschaftlich angeschlagenen Deutschland ohnehin schwere Zeiten bevor. Damit ist der Investionsfonds von Robert Habeck so oder so eine Totgeburt, weil schlicht das Geld fehlt, um das zu finanzieren. Wenn Trump die US-Wahlen gewinnt und Zölle erhebt sowie deutsche Firmen "abwirbt", wird die wirtschaftliche Lage in Deutschland noch ernster. An der Wall Street heute trotz der Monster-Rally von Tesla eher wenig Veränderung bei den US-Indizes..

