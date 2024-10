Berichte Popstar Beyoncé will Wahlkampf für Harris machen Pop-Superstar Beyoncé wird Berichten zufolge an der Seite von US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris Wahlkampf machen. Die 32-fache Grammy-Gewinnerin mit Hunderten Millionen Fans auf der ganzen Welt soll am Freitag im texanischen Houston mit …