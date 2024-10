Euro bleibt über 1,08 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro ist am Donnerstag im US-Handel auf Erholungskurs geblieben. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0826 US-Dollar gehandelt. Zuvor hatte sie noch unter 1,08 Dollar notiert. Am Mittwoch war der Euro mit 1,0761 Dollar auf den niedrigsten Stand seit Anfang Juli gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0801 (Mittwoch: 1,0767) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9258 (0,9287) Euro.

Die Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone hatten im europäischen Geschäft widersprüchliche Signale gesendet. So hat sich die immer noch trübe Stimmung in der Industrie im Oktober etwas stärker verbessert als erwartet. Im Dienstleistungssektor hingegen sank der Indikator unerwartet. Positiv überraschten die Zahlen aus Deutschland, wo die Daten für den Industrie- und den Dienstleistungsindikator zulegten. In Frankreich war es hingegen umgekehrt.