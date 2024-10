Nach Mega-Rallye: Wie geht's jetzt weiter für "Meme-Aktie" Tesla?

Die Aktie zauberte eine Rallye von über 20 Prozent auf das Parkett, womit ihr der beste Handelstag in diesem Jahr und ein noch größerer Kurssprung als nach der phoenixhaften Wiederauferstehung im April gelang. Mehr als 180 Milliarden US-Dollar betrug der Wertzuwachs des Unternehmens – das ist mehr, als Siemens , die Deutsche Telekom oder auch die Allianz wert sind.

Vor nicht einmal drei Monaten hatte Bond-König Bill Gross die Anteile von Tesla als "Meme-Aktie" bezeichnet. Diesem Ruf ist das Papier am Donnerstag einmal mehr eindrucksvoll gerecht geworden!

Versuch fundamentaler Bewertung sinnlos – was sagt die Charttechnik?

Wenngleich das Quartalsergebnis des Unternehmens besser war, als Analysten erwartet hatten, und es Tesla gelungen ist, gleich mehrerer Sorgen der Investoren erfolgreich zu adressieren – fundamental zu rechtfertigen sind diese Kursgewinne angesichts der ohnehin schon bemerkenswerten Bewertung nicht. Die Aktie handelt eben nach ihren ganz eigenen Regeln.

Weitaus weniger sinnlos als die Aktie nach Kriterien der Fundamentalanalyse zu bewerten, war in der Vergangenheit ein technischer Blick auf die Aktie. Ein solcher soll an dieser Stelle unternommen werden.

Technische Chance auf fortgesetzte Kursgewinne, aber ...

Nach dem enttäuschend verlaufenen Robotaxi-Event handelte Tesla in einer gefährlichen Situation. Unterhalb der 50-Tage-Linie drohte die Aktie die Unterstützung bei 220 US-Dollar aufzugeben, was Verluste bis in den Bereich von 200 US-Dollar bedeutet hätte, wo auch die 200-Tage-Linie verläuft.

Diese Gefahr ist mit der atemberaubenden Rallye vom Donnerstag gebannt. Mit dem deutlichen Sprung über den Durchschnitt der vergangenen 50 Tage hat die Aktie außerdem ein prozyklisches Kaufsignal generiert. Auch die Ausgangslage in der technischen Indikation hat sich verbessert.

... Rallye direkt an den Widerstandsbereich

So konnte der Trendstärkeindikator MACD über seine (rote) Signallinie klettern, was ein Verlust von Abwärtsdynamik bedeutet. Gleichzeitig ist der Vorzeichenwechsel zum Greifen nahe, was einen neuen Aufwärtstrend anzeigen würde. Der Relative-Stärke-Index hat unterdessen vom Signalisieren von Schwäche zu technischer Stärke gewechselt.

Das sind für fortgesetzte Kursgewinne grundsätzlich gute Voraussetzungen. Mit Blick auf aktuelle Begrenzungs- und Widerstandslinien jedoch haben die Anteile ihr unmittelbares Aufwärtspotenzial bereits ausgeschöpft. Tesla ist sowohl am oberen Ende des mittelfristigen Aufwärtstrendkanals als auch am Widerstandsbereich zwischen 265 und 270 US-Dollar angelangt. Hier scheiterten die Bullen in den vergangenen 12 Monaten bereits dreimal.

Fazit: Den nächsten Impuls abwarten und dann handeln

Daraus ergibt sich für Anleger eine einfache Handlungsempfehlung. Wer nach der jüngsten Rallye einzusteigen gedenkt, sollte auf den nachhaltigen Ausbruch über den aktuellen Widerstandsbereich warten und nicht auf den Versuch dazu spekulieren. Wer die Aktie bereits besitzt, sollte auf Anzeichen eines erneuten Abprallers warten.

Zeichnet sich ein solcher ab, dürfte es eine gute Idee sein, Gewinne mitzunehmen oder sich mithilfe von Put-Optionen abzusichern, denn dann dürfte Tesla mindestens den Anstieg über 240 US-Dollar noch einmal testen.

Hierbei gilt es auch den Ausgang der US-Wahlen zu beachten, der sich verstärkt auch im Kurs von Tesla niederschlagen könnte, nachdem sich Elon Musk klar zu Präsidentschaftsbewerber Donald Trump und den Republikanern bekannt hat.

