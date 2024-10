Piramal Pharma Limited gibt Ergebnisse für Q2 und HJ1 GJ25 bekannt

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) - Piramal Pharma Limited (NSE: PPLPHARMA) (BSE:

543635), ein weltweit führendes Pharma- und Wellness-Unternehmen, gab heute

seine Einzel- und Konzernergebnisse für das zweite Quartal (Q2) und das erste

Halbjahr (HJ1) zum 30. September 2024 bekannt.



Konzernweite Finanz-Highlights





(in INR Cr. oder wie angegeben)Einzelheiten Q2 Q2 Wachstum im HJ1 HJ1 Wachstum imGJ25 GJ24 Jahresvergleich GJ25 GJ24 JahresvergleichUmsatzerlös aus 2,242 1,911 17 % 4,193 3,660 15 %laufenderGeschäftstätigkeitCDMO 1,324 1,068 24 %. 2,381 1,967 21 %CHG 643 589 9 % 1,274 1,206 6 %ICH 277 256 8 % 541 495 9 %EBITDA 403 315 28 % 627 485 29 %EBITDA-Marge 18 % 16 % - 15 % 13 % -Anteil am 17 19 (10) % 40 33 18 %NettogewinnassoziierterUnternehmenPAT 23 5 350 %. (66) (94) NMPAT-Marge 1 % 0 % - (2) (3) -%. %.Wichtige Highlights für Q2 GJ25- Der Umsatz aus dem operativen Geschäft wuchs um 17 % im Vergleich zum Vorjahr,vor allem aufgrund des robusten Wachstums im CDMO-Geschäft- Das EBITDA wuchs um 28 % gegenüber dem Vorjahr mit einer EBITDA-Marge von 18%, was einer Verbesserung von etwa 150 Basispunkten entspricht, angetriebendurch operative Hebelwirkung, Initiativen zur Kostenoptimierung und einenbesseren Umsatzmix.- Veröffentlichung unseres Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2024 .Der Bericht folgt den GRI-Standards und ist mit den Rahmenwerken von SASSB undUNGC abgestimmt. Er unterstreicht auch unsere Verpflichtung zur Reduzierungunserer Treibhausgasemissionen1 in Übereinstimmung mit demDekarbonisierungspfad von SBTi2 1.5oNandini Piramal, Chairperson, Piramal Pharma Limited , sagte: "Wir setzen unsereDynamik fort, ein gesundes Umsatzwachstum bei gleichzeitiger Ausweitung derEBITDA-Marge im Jahresvergleich zu erzielen. Dies ist in erster Linie auf dasbeständige Wachstum unseres CDMO-Geschäfts zurückzuführen, das einen gutenAnstieg der innovationsbezogenen Arbeit und der kommerziellen Umsätze mitPatenten verzeichnete. Um diese Wachstumsdynamik aufrechtzuerhalten und diesteigende Nachfrage nach sterilen Abfüll- und Veredelungskapazitäten zu nutzen,haben wir einen 80-Millionen-USD-Expansionsplan für unsere Anlage in Lexingtonangekündigt, der voraussichtlich bis Ende des Geschäftsjahres 2027 abgeschlossensein wird. In unserem CHG-Geschäft verzeichnen wir ein stetiges Volumenwachstumbei den Inhalationsanästhesieprodukten in den USA und den Schwellenländern. Inunserem ICH-Geschäft verzeichnen wir weiterhin ein robustes Wachstum bei unserenPower-Marken und den E-Commerce-Verkäufen.Im Laufe des Quartals haben wir unseren Nachhaltigkeitsbericht für das