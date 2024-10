Common Crawl Foundation und Constellation Network kündigen Partnerschaft an, um eine Brücke zwischen Blockchain und KI zu schlagen

San Francisco (ots/PRNewswire) - Constellation Network und Common Crawl

Foundation revolutionieren die Zugänglichkeit von Webdaten und die

KI-Entwicklung durch Blockchain-Technologie



Die Common Crawl Foundation, eine 2007 gegründete gemeinnützige Organisation,

die sich dafür einsetzt, der Öffentlichkeit eine Kopie des Internets zur

Verfügung zu stellen, und Constellation Network, ein Web3-Blockchain-Ökosystem,

das sich durch die Bereitstellung von Lösungen für das

US-Verteidigungsministerium einen Namen gemacht hat, gaben heute eine

strategische Partnerschaft bekannt, die darauf abzielt, die Zugänglichkeit und

den Nutzen von Web-Crawl-Daten auf der Blockchain-Technologie für künstliche

Intelligenz (KI) und Datenanwendungen zu demokratisieren und zu verbessern.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden potenzielle Möglichkeiten zurVerbesserung großer Sprachmodelle, die von der KI verwendet werden, untersucht.Ausgangspunkt ist der riesige Datensatz von Common Crawl, der von 80 % dergroßen Sprachmodelle verwendet wird, bis heute über 250 Milliarden Webseitengecrawlt hat (19 Milliarden allein im Jahr 2024) und aus einem Archiv von fastneun Petabyte archivierter Crawl-Daten besteht. Durch die Nutzung desdezentralen Netzwerks Hypergraph von Constellation, das die Unveränderlichkeit,die Herkunft und die Überprüfbarkeit der Daten gewährleistet, ist diePartnerschaft darauf ausgerichtet, gemeinsame Lösungen für eineverantwortungsvolle und transparente KI anzubieten.Angesichts der Tatsache, dass KI bis 2030 eine 3-Billionen-Dollar-Industrie seinwird, wächst der Bedarf an sicheren Lösungen für die gemeinsame Nutzung vonDatensätzen, die für das Training großer Sprachmodelle verwendet werden, aneiner verbesserten Speicherung abgefragter und bereinigter Daten, anMöglichkeiten zur Monetarisierung von Daten und an einer verbessertenTransparenz in Bezug auf die Quelle der Daten. Mit dem einzigartigen Ansatz vonConstellation, Tools für die Konvergenz bestehender Infrastrukturen mitverteilten und dezentralen Netzwerken bereitzustellen, und der Geschichte vonCommon Crawl in Bezug auf Daten und das Wachstum der Datennutzung ist diesePartnerschaft darauf ausgerichtet, Daten weiter zu demokratisieren."Diese Partnerschaft stellt einen bedeutenden Schritt nach vorne dar, um dievertrauenswürdige Verbreitung von Common Crawl zu sichern", sagte Rich Skrenta,geschäftsführender Direktor der Common Crawl Foundation. "Durch die Kombinationunseres umfassenden Webarchivs mit der bewährten Blockchain-Technologie vonConstellation können Forscher und Entwickler auf der ganzen Welt dem vertrauen,