Pearson und ServiceNow arbeiten zusammen, um die Personalentwicklung und das Mitarbeitererlebnis im Zeitalter der KI zu verbessern

London und Santa Clara, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Globale, mehrjährige

Vereinbarung zur Beschleunigung der Identifizierung, Entwicklung und Validierung

von Fähigkeiten, um Mitarbeiter und Unternehmen auf die Zukunft der Arbeit

vorzubereiten



Pearson (FTSE: PSON.L), das weltweit aufgestellte Unternehmen für lebenslanges

Lernen, und https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4285693-1&h=1255404382&u=https%3

A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4285693-1%26h%3D3201820661%

26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.servicenow.com%252F%26a%3DServiceNow&a=ServiceNow

(NYSE: NOW), die KI-Plattform für Unternehmenstransformation, gaben heute eine

globale Zusammenarbeit bekannt, um die Personalentwicklung und die

Mitarbeitererfahrung im Zeitalter der KI zu verbessern. In der ersten Phase der

mehrjährigen Vereinbarung wird ServiceNow mit Pearson zusammenarbeiten, um zu

analysieren, wie sich aufkommende Technologien auf die globale Belegschaft

auswirken, und Credly by Pearson nutzen, um Akkreditierungen auszustellen und

die Entwicklung von Fähigkeiten zu verfolgen. Pearson wird die KI-gestützte

Now-Plattform von ServiceNow nutzen, um die Produktivität und Effizienz seiner

Mitarbeiter zu steigern und Talente zu binden.







umgeschult werden müssen.1 Da KI-Technologien unsere Wirtschaft und Gesellschaft

rasch verändern, benötigen Arbeitnehmer und Unternehmen technologische

Fähigkeiten, um sich auf die Zukunft der Arbeit vorzubereiten und eine wachsende

Qualifikationslücke zu schließen. Dieser Dreijahresvertrag baut auf dem

gemeinsamen Engagement von ServiceNow und Pearson auf, diese Qualifikationslücke

zu schließen, die Produktivität zu steigern, die Wettbewerbsfähigkeit zu fördern

und den Menschen zu helfen, in ihrem Leben weiterzukommen.



Mitarbeiter und Unternehmen in die Lage versetzen, in einer KI-Zukunft

erfolgreich zu sein



In der ersten Phase dieses Engagements planen ServiceNow und Pearson eine

Zusammenarbeit in folgenden Bereichen:



- ServiceNow wird gemeinsam mit Pearson untersuchen, wie sich aufkommende

Technologien auf die globale Belegschaft auswirken werden. Dazu gehört auch

die Frage, welche Arbeitsplätze davon betroffen sein werden, welche

Qualifikationen automatisiert werden, welche Rollen gefragt sein werden und

wie Führungskräfte ihre Belegschaft neu qualifizieren können, um ihre

Unternehmen zukunftssicher zu machen.

- ServiceNow wird die Credly-Lösung von Pearson in seine Plattform integrieren,

um die Art und Weise zu verändern, wie es Akkreditierungen ausstellt, die

Entwicklung von Fähigkeiten verfolgt und Menschen hilft, ihre Karriere Seite 2 ► Seite 1 von 4



Das Weltwirtschaftsforum schätzt, dass bis 2030 eine Milliarde Menschenumgeschult werden müssen.1 Da KI-Technologien unsere Wirtschaft und Gesellschaftrasch verändern, benötigen Arbeitnehmer und Unternehmen technologischeFähigkeiten, um sich auf die Zukunft der Arbeit vorzubereiten und eine wachsendeQualifikationslücke zu schließen. Dieser Dreijahresvertrag baut auf demgemeinsamen Engagement von ServiceNow und Pearson auf, diese Qualifikationslückezu schließen, die Produktivität zu steigern, die Wettbewerbsfähigkeit zu fördernund den Menschen zu helfen, in ihrem Leben weiterzukommen.Mitarbeiter und Unternehmen in die Lage versetzen, in einer KI-Zukunfterfolgreich zu seinIn der ersten Phase dieses Engagements planen ServiceNow und Pearson eineZusammenarbeit in folgenden Bereichen:- ServiceNow wird gemeinsam mit Pearson untersuchen, wie sich aufkommendeTechnologien auf die globale Belegschaft auswirken werden. Dazu gehört auchdie Frage, welche Arbeitsplätze davon betroffen sein werden, welcheQualifikationen automatisiert werden, welche Rollen gefragt sein werden undwie Führungskräfte ihre Belegschaft neu qualifizieren können, um ihreUnternehmen zukunftssicher zu machen.- ServiceNow wird die Credly-Lösung von Pearson in seine Plattform integrieren,um die Art und Weise zu verändern, wie es Akkreditierungen ausstellt, dieEntwicklung von Fähigkeiten verfolgt und Menschen hilft, ihre Karriere