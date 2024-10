Scholz und Minister treffen indische Regierungsmitglieder

NEU-DELHI (dpa-AFX) - Kanzler Olaf Scholz (SPD) sowie mehrere Bundesminister treffen an diesem Freitag in Neu-Delhi Ministerpräsident Narendra Modi sowie indische Amtskollegen. Die siebten deutsch-indischen Regierungskonsultationen stehen unter dem Motto "Zusammenwachsen mit Innovation, Mobilität und Nachhaltigkeit". Auf Plakaten in den Straßen der indischen Hauptstadt wurde Scholz schon auf Deutsch mit einem Foto und "Herzlich Willkommen" begrüßt.

Solche Regierungsgespräche führt Deutschland nur mit besonders wichtigen Partnern. Es soll neben den Beziehungen beider Länder auch um die internationale Politik gehen, vor allem um den Umgang mit Russland. Indien unterhält enge Kontakte sowohl zu Russland als auch zum Westen und gilt als möglicher Vermittler bei den diplomatischen Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs.

Sowohl Scholz als auch Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) sprechen zudem auf einer großen deutsch-indischen Wirtschaftskonferenz mit etwa 800 Teilnehmern./hrz/DP/nas