Es muss nicht immer Nvidia sein: Hier sind Tech-Perlen noch günstig zu haben

Es müssen nicht immer Nvidia, Apple und Tesla sein. Während die Magnificent Seven längst kein Geheimnis mehr sind, sind Wachstumsaktien in anderen Ländern häufig deutlich günstiger zu haben. "Wir sind der Ansicht, dass es in jeder der großen Volkswirtschaften der Welt eine Reihe von Unternehmen gibt, die man für einen Bruchteil des Wertes kaufen kann", erklärt Beeneet Kothari, CEO des Hedgefonds Tekne Capital, kürzlich gegenüber CNBC.

Kothari, der rund 1,2 Milliarden US-Dollar verwaltet, sieht in globalen Tech-Aktien spannende Möglichkeiten, die zu einem Bruchteil der Bewertung der US-Giganten gehandelt werden. Als Beispiel nennt er das kasachische Fintech-Unternehmen Kaspi.