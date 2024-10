China-Schwäche beschert Mercedes-Benz Gewinneinbruch

Experten im öffentlich rechtlichen Rundfunk, da musste ich schmunzeln. Es werden ja gezielt diejenigen Meinungsmacher eingeladen, die genau das erzählen, was von der Politik und überwiegend politisch bei den grünen verorteten Intendanten im öffentlich rechtlichen Rundfunk gewünscht ist. So einfach ist das. Ein dringend notwendiger und offener Diskurs findet leider nicht statt. Objektivität Fehlanzeige. Deshalb schaut auch kein aufgeklärter Mensch mehr öffentlich rechtlichen Rundfunk. Wer möchte sich auch die ganze Zeit einseifen lassen und ständig mitgeteilt bekommen, was er zu denken und zu unterlassen hat. Das Modell öffentlich rechtlicher Rundfunk hat meines Erachtens nach ausgedient. Könnte die Masse der Beitragszahler wählen und darauf verzichten und wäre nicht gezwungen die Gebühren zu entrichten würde auch dies durch den Markt demokratisch geregelt werden. Dem Rundfunkstaatsvertrag kommen die öffentlich rechtlichen m.E. nach schon seit Jahren nicht mehr nach.Übrigens ist neben Google jetzt auch noch Amazon unter die Geisterfahrer gegangen.Wer brandmarkt hier wen? Offensichtlich hast du dir in den zwanzig Jahren die falschen Gedanken gemacht. Oder du hast deine Fragestellungen nicht gründlich genug verfolgt. Hast du denn wenigsten etwas technisches studiert und bereits in einem solchen Umfeld gearbeitet um eine gewisse Grundkompetenz zum Thema technische Projekte und Fragestellungen mitzubringen? Meiner Erfahrung nach sind nämlich viele derjenigen, die inbrünstig und mit fanatischen Eifer etwas verteidigen leider technisch oft wenig bewandert. Und diese Hybris kann durchaus gefährlich werden. Viele dieser Personen haben m.E. nach einen eher psychologischen Konflikt und können sich nicht eigestehen, etwas falsch eingeschätzt zu haben. Ich würde dem Chirurgen ja auch nicht erzählen wollen, wie er zu operieren und seinen Job zu machen hat, weil ich mal ein Fachbuch zu dem Thema gelesen habe und im Biologie Leistungskurs mit dem Skalpell etwas seziert habe.Die Verbrennertechnologie ist nur eine Technologie. Wenn man technologieoffen ist, braucht man sich nicht auf eine einzige Technologie festzulegen oder gar den Wettbewerb der Technologien zu verbieten oder bestimmte Technologien einseitig mit Subventionen zu fördern. Das setzt ein freier Markt meistens ganz alleine um und es Bedarf keiner Regulierung. Und ich schreibe es nochmal. Die Elektromobilität ist der Verbrennertechnologie zum momentanen Zeitpunkt nicht überlegen. Weder unter ökologischen noch unter ökonomischen Gesichtspunkten. Sie gleicht einer Mogelpackung. Wenn man Ressourcen schonen will, muss man verzichten. Auch auf die Mobilität. Das wollen viele nicht hören.Schaut man sich die Fahrzeugmassen und die Leistungsdaten vieler BEVs an, dürfte schnell klar werden, wie ehrlich die Heuchelei von der ach so großen Umweltfreundlichkeit der Fahrzeuge eigentlich gemeint ist und wie nachhaltig die Punkte Umweltfreundlichkeit und Ressourceneinsatz verfolgt werden. Wer brauchst sonst Fahrzeuge mit weit über 2,5 Tonnen Leergewicht, 100 KWh Batteriekapazität und 300-600 KW Spitzenleistung?Was wäre, wenn die Verbrennerfraktion darüber geredet hätte Umweltschutz sei ihnen ganz ganz wichtig und anstelle Downsizing zu betreiben immer noch potentere Hubkolbenmaschinen mit noch mehr Hubraum entwickelt hätte? Was hätte man denen nicht alles an den Kopf geworfen.Apropos veraltet, die Elektromobilität gab es bereits 1830, sie ist auf Grund ihrer Nachteile aber im Zeitraum 1910-1920 von der Verbrennertechnologie verdrängt worden...Es sieht in der Tat nicht gut aus für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Daran sind solche Menschen wie du aber meines Erachtens nach nicht ganz unbeteiligt, denn sie unterstützen oft vollkommen unreflektiert die fehlgeleitete und einseitige ideologische Politik. Planwirtschaft ist noch nie gut ausgegangen. Und ich sage es noch nochmal, ich persönlich bin dafür, dass die verschiedenen Technologien miteinander im fairen Wettbewerb stehen und bleiben. Soll der Kunde individuell entscheiden, welche Eigenschaften ihm bei einem Fahrzeugt wichtig sind und was für seine persönlichen Bedürfnisse die beste Lösung ist. Wer besonders umweltbewusst sein will handelt entsprechend und fährt Fahrrad oder ÖPNV. Dem Kunden/den Menschen etwas aufzwingen zu wollen, was viele Nachteile und wenig überzeugende Vorteile mit sich bringt wird m.E. nach nicht funktionieren.