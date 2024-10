Hexaware eröffnet neues Büro in Deutschland

Iselin, N.J. (ots/PRNewswire) - Hexaware Technologies Limited ("Hexaware") hat

am 19. September 2024 seine dritte Niederlassung in Deutschland eröffnet. Die

Einweihungszeremonie wurde von Adam Medros, Geschäftsführer, Spark Networks,

Tobias Plaputta, technischer Leiter, Spark Networks, Sanjay Salunkhe, Präsident

und globaler Leiter - Digital- und Softwareservices, Hexaware und Arun

Ramchandran, Präsident und globaler Leiter - Consulting & GenAI-Verfahren, HTPS,

Hexaware geleitet. Der neue Standort in Berlin mit 100 Arbeitsplätzen wird die

Kapazitäten des Unternehmens für digitale und Software-Dienstleistungen in

Kontinentaleuropa, einschließlich Deutschland, der Schweiz und Österreich,

erweitern.



Die Digital- und Softwareservices des Unternehmens sind darauf ausgerichtet, die

betriebliche Effizienz zu steigern und die digitale Erfahrung zu verbessern,

damit Unternehmen in einem Markt, der sich ständig weiterentwickelt,

wettbewerbsfähig bleiben. Die Lösungen von Hexaware umfassen kundenspezifische

Anwendungsentwicklung, Unternehmensdatenmanagement und KI-gestützte

Geschäftslösungen. Auf der Grundlage von Cloud Computing, künstlicher

Intelligenz, maschinellem Lernen und Automatisierung nutzt das Unternehmen

moderne Technologien, um Geschäftsergebnisse zu erzielen.







erklärte, dass im Berliner Zentrum sowohl deutsch- als auch englischsprachige

Berater tätig sein werden, um Kunden zu unterstützen: "Dieses neue Büro wird uns

helfen, unsere Kunden effizienter zu bedienen. Hexaware wird sich bemühen, die

vielfältigen Bedürfnisse seiner Kunden durch eine nahtlose, auf die spezifischen

Geschäftsanforderungen zugeschnittene Projektabwicklung zu erfüllen."



Informationen zu Hexaware



Hexaware ist ein globales Technologie- und

Geschäftsprozess-Dienstleistungsunternehmen. Unsere Hexawarianer wachen jeden

Tag mit einem einzigen Ziel auf: eine hohe Zufriedenheit unserer Kunden durch

großartige Menschen und Technologie sicherzustellen. Mit Niederlassungen auf der

ganzen Welt unterstützen wir Unternehmen dabei, die digitale Transformation in

großem Umfang und mit hoher Geschwindigkeit umzusetzen. Wir arbeiten mit ihnen

zusammen, um ihre Technologie und Geschäftsprozesse zu entwickeln, zu

transformieren, zu betreiben und zu optimieren.



"Hexaware Technologies Limited (das 'Unternehmen') beabsichtigt, sofern die

erforderlichen Genehmigungen, Marktbedingungen und sonstigen Voraussetzungen

vorliegen, ein erstes öffentliches Angebot seiner Aktien zu unterbreiten, und

hat einen Entwurf des Emissionsprospekts vom 6. September 2024 ('DRHP') beim

indischen Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Board

of India, SEBI) eingereicht. Der DRHP ist auf den Websites unseres Unternehmens

unter https://www.hexaware.com/ verfügbar, SEBI unter https://www.sebi.gov.in/

sowie auf den Websites der federführenden Konsortialführer, Kotak Mahindra

Capital Company Limited, Citigroup Global Markets India Private Limited, J.P.

Morgan India Private Limited, HSBC Securities and Capital Markets (Indien)

Private Limited und IIFL Securities Limited, unter

https://investmentbank.kotak.com/ ,

https://www.online.citibank.co.in/rhtm/citigroupglobalscreen1.htm ,

http://www.jpmipl.com/ , https://www.business.hsbc.co.in/en-gb/regulations/hsbc-

securities-and-capital-market und https://www.iiflcap.com/ sowie auf den

Websites der Börse(n) unter https://www.nseindia.com/ und www.bseindia.com.

(https://www.bseindia.com/) Potenzielle Anleger sollten beachten, dass

Investitionen in Aktien mit einem hohen Risiko verbunden sind. Einzelheiten zu

diesen Risiken finden Sie unter ,Risikofaktoren' im RHP, sofern verfügbar.

Potenzielle Investoren sollten sich bei ihren Investitionsentscheidungen nicht

auf das DRHP verlassen."



