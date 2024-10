Nachfrage nach Impfstoffen verhilft Sanofi zu Umsatz- und Gewinnsprung Ein deutliches Plus bei Impfstoffen hat dem französischen Pharmakonzern Sanofi ein überraschend gutes drittes Quartal beschert. Der Konzernumsatz stieg um fast 12,3 Prozent auf 13,4 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Freitag in Paris …