Nachfrage nach Impfstoffen verhilft Sanofi zu Umsatz- und Gewinnsprung

PARIS (dpa-AFX) - Ein deutliches Plus bei Impfstoffen hat dem französischen Pharmakonzern Sanofi ein überraschend gutes drittes Quartal beschert. So waren unter anderem Impfungen gegen Grippe sowie gegen das Atemwegsvirus RSV gefragt und wurden früher verkauft als erwartet, was bereits in den drei Monaten bis Ende September Geld in die Kassen spülte. Auch die Geschäfte mit dem Haut- und Asthma-Mittel Dupixent brummten, wie der Konzern am Freitag in Paris mitteilte. An der Börse kamen die Zahlen gut an.

Die Sanofi-Aktie legte im frühen Handel am Freitag bis zu knapp drei Prozent zu. Das Niveau konnte das Papier aber nicht ganz halten. Zuletzt lagen die Kursgewinne noch bei 1,7 Prozent. Mit dem Kursplus lag Sanofi im frühen Handel an der Spitze des EuroStoxx 50 . Das Unternehmen wird an der Börse mit rund 126 Milliarden Euro bewertet und zählt zu den wertvollsten Unternehmen der Eurozone.