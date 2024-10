Anleger nehmen Gewinne mit!

Nach einem Rallyestopp bei 305,00 Euro gegen Ende September hat sich nach einem erfolgreichen Ausbruch über die Barriere von 273,00 Euro eine kurzzeitige Pullbackbewegung eingestellt. Der vorherige Anstieg hätte an entsprechender Stelle in der Vorwoche weiter fortgesetzt werden sollen, stattdessen kam es zu Wochenbeginn zu einem Aufwärtstrendbruch und Aktivierung eines Verkaufssignals. In der Spitze fiel Hypoport im gestrigen Handel auf zu 255,60 Euro und somit ganz in die Nähe des EMA 200 zurück. Dieser Durchschnitt fungierte bereits in der jüngeren Vergangenheit als zuverlässiger Support, könnte aber bei der aktuellen Lage und unsicheren Zinssenkungen in den USA sowie Europa doch noch gebrochen werden und würde entsprechend weitere Abschläge auf 246,00 und 224,00 Euro forcieren. Dieses Szenario würde sich entsprechend für den Aufbau von kurzzeitigen Short-Positionen anbieten. Auf der Oberseite dürfte erst ein nachhaltiger Wochenschlusskurs oberhalb von 300,00 Euro wieder für größeres Interesse der Aktie sorgen und das Doppelhoch um 348,40 Euro in Reichweite der Händler rücken. Aufgrund der unerwartet starken Abwärtsdynamik wird ein solches Szenario kurzfristig aber nicht favorisiert.

Trading-Strategie: