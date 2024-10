Tanz auf der Rasierklinge

Seit dem erfolgreichen Test der Horizontalunterstützung vom Jahreswechsel 2023/2024 bei 3,971 US-Dollar Anfang August konnte eine technische Gegenbewegung exakt an das 61,8 % Fibonacci-Retracement um 4,777 US-Dollar vollzogen werden. Genau am letztmöglichen Trendwendepunkt drehte das Industriemetall zur Unterseite ab und fiel in seinen vorherigen Aufwärtstrend sowie den EMA 200 auf Tagesbasis um 4,304 US-Dollar zurück. Doch die Kursmuster seit dem letzten Verlaufshoch aus Ende September decken zunehmend bärische Kursmuster auf und könnten schon bald für eine Korrekturfortsetzung sorgen. Die gute Auswertbarkeit dieses Metalls verrät eingefleischten Anlegern, wohin die Aktie steuern sollte.

Nachfragesorgen belasten