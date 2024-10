Gut, aber nicht gut genug!

Trotz eines temporären Aufwärtstrendbruchs bestehend seit Juli 2022 kam es zu keinen tieferen Notierungen mehr als 54,05 Euro gegen Ende September. Seitdem hat sich der Wert an rund 60,00 Euro wieder erholen können, dort verläuft aber eine erste markante Barriere, die es für ein Folgekaufsignal an die nächsthöhere Widerstandsmarke unbedingt gilt zu überwinden. Im Erfolgsfall würden Anlegern Kursgewinne an 62,73 Euro winken, ein mittelfristiges Long-Signal mit einem Ziel um 67,10 Euro dürften aber erst über diesem Niveau aktiviert werden. Entsprechend diesem Fahrplan könnte ein spekulatives Long-Investment abgeschlossen werden. Auf der Unterseite stellt derzeit der Bereich um 56,00 Euro ein bärisches Szenario für die Mercedes-Benz-Aktie dar, unterhalb dieses Preises würden unmittelbare Rücksetzer zurück auf die Jahrestiefs bei 54,05 Euro drohen, darunter wären im laufenden Jahr Abschläge auf 50,19 Euro und damit die Tiefstände aus 2022 anzunehmen.

Trading-Strategie: