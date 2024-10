Euro vor Ifo-Index zunächst kaum bewegt

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem Erholungsversuch des Euro am Vortag ist der Kurs der Gemeinschaftswährung am Freitag zunächst nahezu auf der Stelle getreten. Zuletzt kostete ein Euro 1,0823 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstag auf 1,0801 Dollar festgelegt.

Am Mittwoch war der Euro bis auf 1,0761 Dollar gefallen und damit auf den niedrigsten Stand seit Anfang Juli, nachdem die Zinssenkungserwartungen an die Europäische Zentralbank etwas zugenommen hatten. So halten einige Experten angesichts der schwachen Konjunktur in der Eurozone im Dezember auch eine Zinssenkung um 50 Basispunkte für möglich, wenngleich die Mehrheit noch von 25 Basispunkten ausgeht.