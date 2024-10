Mercedes-Benz: Gewinn halbiert!

Das Ergebnis des Konzerns reduzierte sich um 54 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro, entsprechend 1,81 Euro pro Aktie, im Vergleich zu 3,44 Euro im Vorjahr. Als Gründe nannte Mercedes das schwierige Marktumfeld und starke Konkurrenz, besonders in China.

Trotz dieser Ergebnisse bestätigte der DAX-Konzern aus Stuttgart seine zuvor im September gesenkten Prognosen für das Gesamtjahr.

Analysten hatten weniger starke Rückgänge prognostiziert. Die Aktie notiert vor Handelsbeginn mit roten Vorzeichen.

London, NYSE oder NASDAQ: Über SMARTBROKER+ handeln Sie direkt an 29 Handelsplätzen und können somit attraktiven Spreads und einer größeren Titelauswahl profitieren. Entdecken Sie jetzt die Trading-Welt von SMARTBROKER+!

Der Finanzvorstand Harald Wilhelm kündigte Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung an. "Die Finanzergebnisse des dritten Quartals entsprechen nicht den Ansprüchen, die wir bei Mercedes-Benz an uns selbst haben", erklärte er.

Trotz der Herausforderungen konnte das Unternehmen solide Barmittel erwirtschaften, mit einem Cashflow von 2,4 Milliarden Euro, leicht über dem Niveau des Vorjahres.

Angesichts des schwachen Quartalsergebnisses senkte Mercedes-Benz bereits im September die Gewinnziele für die Autosparte für das laufende Jahr. Die erwartete Rendite wurde auf 7,5 bis 8,5 Prozent nach unten korrigiert, von zuvor 12,6 Prozent im letzten Jahr. Für 2024 prognostiziert der Konzern ein um mehr als 15 Prozent geringeres Betriebsergebnis gegenüber fast 20 Milliarden Euro im Vorjahr. Auch die Umsatzprognose wurde angepasst und soll nun leicht sinken.

In China ziehen sich wohlhabende Käufer aufgrund der Krise am Immobilienmarkt von Top-Modellen wie der S-Klasse und dem Maybach zurück, was den Absatzmix deutlich verschlechtert. Obwohl die Verkaufszahlen von Pkw nach neun Monaten nur um 4,3 Prozent zurückgingen, sank der Betriebsgewinn um 44 Prozent, zehnmal stärker.

Für das vierte Quartal sind keine Besserungen in Sicht; der Absatz soll auf dem Niveau des dritten Quartals bleiben. Für das Gesamtjahr wird nun ein leichter Rückgang erwartet, nachdem das Unternehmen zuvor auf eine Erholung im zweiten Halbjahr gehofft hatte, um das Volumen von 2023 zu halten.

China, als wichtigster und weltweit größter Automarkt, war bisher eine wesentliche Profitquelle für Mercedes, stellt nun jedoch eine Belastung dar. Trotz staatlicher Konjunkturmaßnahmen bleibt der Markt schwach, so Analysten von Barclays.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion