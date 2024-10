Munich Re nach Berenberg-Abstufung etwas tiefer

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Munich Re sind am Freitag nach einer Analystenabstufung vorbörslich leicht unter Druck geraten. Auf der Handelsplattform Tradegate verloren die Papiere des Rückversicherers rund 0,4 Prozent. Damit zeichnete sich eine Fortsetzung der Schwächephase seit dem Rekordhoch in der Vorwoche bei 512,80 Euro ab. Von der jüngsten Bestmarke ist Munich Re bereits gut sieben Prozent zurückgefallen. Mit einem Plus seit Jahresbeginn von mehr als einem Viertel gehören die Aktien aber immer noch zu den stärksten Werten im Dax .

Berenberg-Analyst Michael Huttner stufte Munich Re vor dem Wochenende auf "Hold" ab, beließ das Kursziel allerdings bei 525 Euro. Der Experte verwies auf die Gewinnwarnung des Rückversicherers angesichts vieler schwerer Stürme. Außerdem böten die Papiere nach einem Kursplus von rund 80 Prozent in den vergangenen zwei Jahren nur noch begrenztes Aufwärtspotenzial./niw/jha/