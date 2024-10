Sibanye-Stillwater begrüßt positive Änderungen über Abschnitt 45X der US-IRA-Vorschriften

Johannesburg, 25. Oktober 2024: Sibanye-Stillwater (JSE: SSW und NYSE: SBSW) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwa ... - begrüßt die gestrige Veröffentlichung der endgültigen Bestimmungen für Abschnitt 45X des Inflation Reduction Act (IRA) durch das US-Finanzministerium am 24. Oktober 2024. Wir gehen davon aus, dass diese Vorschriften unseren US-PGM-Betrieben in Montana zugutekommen werden.

Im August 2022 verabschiedete der US-Kongress das IRA, um die inländische Produktion von qualifizierten Komponenten für saubere Energie zu fördern. Das US-Finanzministerium führte Abschnitt 45X (S 45X) des IRA im Jahr 2023 ein, der eine 10 %ige Gutschrift für die vorgezogene Produktion (Advance Manufacturing Production credit, AMP credit) für die Herstellung von Produkten vorschlug, die kritische Mineralien enthalten (Palladium und Platin gelten als kritische Mineralien).

Im Dezember 2023 wurden zusätzliche Leitlinien vorgelegt, die die Kosten für die Gewinnung kritischer Minerale (Primärbergbau) von den Kosten ausschlossen, die für die 10 %ige AMP-Gutschrift in Frage kommen, so dass der Endveredler kritischer Minerale den Großteil der AMP-Gutschrift beanspruchen kann, was zu einem wesentlich geringeren Nutzen für die Branche führt. Durch die Nichtberücksichtigung der Gewinnungskosten in den vorgeschlagenen S 45X-Gutschriften ist der größte Teil der Kosten, die den US-amerikanischen PGM-Betrieben entstehen, nicht förderfähig, was zu einem geringen finanziellen Vorteil oder einer geringen Unterstützung für die Betriebe führt.

Dieses Versäumnis veranlasste die Gruppe, umfangreiche schriftliche Eingaben zu den vorgeschlagenen Verordnungen einzureichen und sich beim Kongress und der Regierung für Änderungen der vorgeschlagenen Verordnungen einzusetzen, um die Einbeziehung der mit der Gewinnung, der Aufbereitung, dem Recycling und der Veredelung kritischer Mineralien verbundenen Kosten zu ermöglichen.

Erfreulicherweise scheinen die gestern veröffentlichten endgültigen IRA- und S 45X-Verordnungen die von der Gruppe vorgeschlagenen Änderungen übernommen zu haben, so dass bei der Beantragung der AMP-Gutschrift für die Produktion kritischer Mineralien neben den Verarbeitungs- und Raffinierungskosten auch die Gewinnungskosten berücksichtigt werden können.

