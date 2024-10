Umsatzwachstum von 7 Prozent im Jahr wurde bestätigt!

Symrise, ein Produzent von Düften und Aromen, hat seine Zielvorgabe für das organische Umsatzwachstum auf sieben Prozent festgesetzt. Auf lange Sicht wird eine Spanne von fünf bis sieben Prozent angestrebt. Der Umsatz stieg in den ersten neun Monaten dieses Jahres um 5,9 Prozent auf 3,82 Milliarden Euro an, wobei im dritten Quartal ein Zuwachs von 6,4 Prozent eingefahren werden konnte. Lateinamerika verzeichnete die höchsten Steigerungen mit einem Anstieg von 27,4 Prozent, während Asien-Pazifik und der Bereich Europa, Afrika, Mittlerer Osten jeweils einen Anstieg von etwa elf Prozent verzeichneten. Der Verkauf von Zusätzen für Haustiernahrung sowie von süßen und würzigen Produkten trägt weiterhin positiv zum Umsatz bei. Ebenso zeigte der Markt für kostspielige Parfüms einen signifikanten Anstieg.

Im übergeordneten Chartbild hat der Aktienkurs von Symrise nach dem Markieren des All-Time-Highs bei 132,65 Euro am 22. November 2021 eine Seitwärtsrange gebildet. Diese Spanne wird durch den Widerstand bei 113,80 Euro und die Unterstützung bei 94,16 Euro begrenzt. Lediglich zwischen Mitte Juni 2023 und Ende Oktober 2023 gab es eine Phase der Schwäche, in der der Kurs die Unterstützung bei 94,16 Euro unterschritt. Anfang Oktober 2023 erreichte der Kurs ein partielles Tief von 87,38 Euro. Seit diesem Tief hat der Kurs eine aktuell noch intakte Aufwärtssequenz ausgebildet. In den vergangenen Handelstagen ist das Papier innerhalb dieser Sequenz wieder in den Unterstützungsbereich zwischen 111,40 Euro und 108,50 Euro gesunken. Ein Durchbruch der unteren Begrenzung des Trends in den nächsten Tagen kann nicht ausgeschlossen werden. Am Level von 108,50 Euro könnte sich der Kurs aber spätestens beruhigen. Die Kursentwicklung bei Wachstumswerten wie Symrise ist volatiler, nachdem sich die erwarteten KGVs um den Wert 30 angesiedelt haben. Werden die Marktteilnehmer enttäuscht, kommt es zu stärkeren Kursabschlägen als beispielsweise bei Autoaktien mit niedrigeren KGVs. Kann Symrise das Wachstum von 7 Prozent pro Jahr für 10 Jahre aufrechterhalten, entspricht dies einer Verdoppelung des Umsatzes.

Symrise AG (Tageschart in Euro) Tendenz: