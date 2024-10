EUR/USD: EZB sollte die Zinsen senken, Fed kann geduldig abwarten

Die deutsche Wirtschaft hat ihre Talfahrt im Oktober offenbar abgebremst. Darauf deutet zumindest der Einkaufsmanagerindex für die gesamte Privatwirtschaft hin – also Industrie und Dienstleister zusammen. Dieser legte laut der monatlichen Umfrage von S&P Global um 0,9 auf 48,4 Punkte zu. Er erholte sich damit von zuvor 4 Rückgängen in Folge, die den Frühindikator auf ein 7-Monats-Tief gedrückt hatten. Das Stimmungsbarometer blieb allerdings trotz des aktuellen Anstiegs deutlich unterhalb der Marke von 50, ab der es Wachstum signalisiert.

Immerhin: Ökonomen hatten nur mit einem Anstieg auf 47,6 Zähler gerechnet. Und die Stimmung in der Industrie, die nach wie vor der Hauptgrund für die Schwäche der deutschen Wirtschaft ist, hat sich im Oktober deutlich gebessert, was auch der Hauptgrund für den überraschend starken Anstieg des Gesamt-Index ist. Das entsprechende Barometer legte um 2,0 auf 42,6 Zähler zu.

Zugleich verbesserte sich auch der Index für die Dienstleister, wenn auch „nur“ um 0,8 auf 51,4 Punkte. Die gefährliche Tendenz in Richtung der 50er Marke ist damit zumindest erst einmal unterbrochen.

Die verbesserte Stimmung der deutschen Unternehmen trug auch dazu bei, dass der Einkaufsmanagerindex für die Eurozone leicht zulegen konnte. Er stieg um 0,1 auf 49,7 Punkte, blieb damit aber ebenfalls unterhalb der Wachstumsschwelle, und das den zweiten Monat in Folge.

Ökonomen hatten damit gerechnet, waren aber von einem Anstieg auf 49,8 Punkte ausgegangen.

Licht und Schatten

Bei den Daten gibt es also Licht und Schatten. Teilweise haben sie positiv überrascht, teilweise die Erwartungen enttäuscht. Insgesamt hat sich die Stimmung der Unternehmen in Deutschland und der gesamten Eurozone verbessert, die Daten deuten aber darauf hin, dass die Wirtschaft immer noch nah an einer leichten Rezession operiert.

EZB kann die Zinsen weiter senken

Positiv kann man auch noch werten, dass die konjunkturelle Schwäche dazu führt, dass die Preise nicht mehr stark steigen und die Inflation damit weiter nachlassen dürfte. Das wird die Europäischen Zentralbank (EZB) sehr wahrscheinlich dazu veranlassen, die Leitzinsen weiter zu senken.

Angesichts dessen ist bei der EZB auch bereits eine Kontroverse über das Tempo weiterer Zinssenkungen in Gang gekommen. Österreichs Notenbankchef Robert Holzmann hielt gestern zum Beispiel einen weiteren Schritt nach unten im Umfang von 0,25 Prozentpunkten auf der Sitzung im Dezember für möglich.

Seite 2 ► Seite 1 von 3