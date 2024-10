Drei Jahre strategische Umstrukturierung, Erholung und zukünftiges Wachstum

Prospera beschreibt in seinem Unternehmensupdate für 2024 die Umstrukturierungsbemühungen des Unternehmens seit 2021 und hebt die wichtigsten erreichten Meilensteine, die Herausforderungen und den strategischen Weg in Richtung Produktionsstabilität und Rentabilität hervor.

Hintergrund:

Ende 2020 sah sich Prospera mit einer ganzen Reihe finanzieller Herausforderungen konfrontiert, darunter geringe Produktion, hohe Betriebskosten und die weltweiten Auswirkungen der Covid-Pandemie. Die Verbindlichkeiten des Unternehmens beliefen sich auf mehr als 24 Mio. $ (12 Mio. $ ARO, 11 Mio. $ AP-Rückstände und Kreditfazilitäten in Höhe von 1,5 Mio. $), die in erster Linie auf besichertes Mezzaninkapital, die CRA, Mineral-Royaltys, kommunale Grundsteuern, Pachtzahlungen an Landeigentümer, zahlreiche lokale Dienstleister und hohe Stilllegungsverpflichtungen (ARO) entfielen. Erschwerend kam hinzu, dass Prospera mehr als 400 Verstöße gegen Vorschriften zur Last gelegt wurden, darunter Leckagen, nicht funktionierende Überwachungsgeräte und Anlagen, die vernachlässigt wurden und verwaist waren. Folglich befand sich Prospera Energy Inc. in einer ausweglosen Lage. Im 1. Quartal 2021 machten die Gemeinde und der Inhaber der besicherten Schulden von ihren Rechten Gebrauch und übernahmen die Kontrolle über die Zahlungen aus den begrenzten Einnahmen und der verbleibenden Produktion. Der damalige CEO und die Direktoren flüchteten vor den Verpflichtungen des Unternehmens, insbesondere gegenüber der CRA.

Gegen Ende des Jahres 2020 war die Weiterführung der Geschäftstätigkeit von PEI aufgrund hoher und langfristiger Verbindlichkeiten schwierig geworden, eine Situation, die sich durch die Pandemie und den drastischen Rückgang der Fördermengen (weniger als 200 bpd brutto) noch verschärft hatte.

Zu dieser Zeit leitete Samuel David ein privates Unternehmen, das in der Gegend von Brooks mittlere/leichte Ölvorkommen erschließt. Aufgrund seiner Beziehung zu Burkhart Franz, dem verstorbenen Gründer von Prospera Energy Inc. (ehemals Georox Resources), nahm David eine Rolle als Berater an, um das Unternehmen vor dem Insolvenzschutz gemäß dem CCA zu retten.

Umstrukturierung von Prospera Energy:

Die Umstrukturierung von Prospera Energy Inc. begann im 1. Quartal 2021 mit der Ernennung von Herrn David zum President, CEO und Direktor. Herr David stellte fest, dass alte Schwerölfelder (13-17 API) mit zahlreichen vertikalen Bohrungen in geringen Abständen erschlossen wurden. Diese Bohrungen befanden sich in der primären Erschöpfungsphase ohne strukturierte Druckunterstützung. Das produzierte Wasser wurde wahllos entsorgt, was zu Wasserrecycling führte. Die Reserven wurden auf der Grundlage des Rückgangs der wenigen, wenig produzierenden Bohrungen geschätzt, und ihre Wirtschaftlichkeit wurde durch die hohen Kosten für die Pachtflächen und die große Zahl der stehenden Bohrungen beeinträchtigt. Unverarbeitete seismische 3D-Daten waren über das gesamte Reservoir der einzelnen Assets verfügbar, die jeweils über eine eigene Verarbeitungskapazität für große Mengen produzierter Flüssigkeiten verfügen, und die Bohrungen waren an diese zentralen Anlagen angeschlossen. Sauberes Öl wurde zu einem nahegelegenen Terminal transportiert. Das produzierte Wasser wurde über zentrale Pumpen in der Anlage in Injektoren im gesamten Feld eingespritzt. Diese Infrastrukturen waren zuvor vernachlässigt und nicht gewartet worden.

Herr David erkannte, dass die bisherige Gewinnung im Vergleich zur volumetrischen Schätzung des In-Situ-Öls gering war und dass eine beträchtliche Menge an Öl innerhalb einer vorhandenen Struktur verblieb. Die Förderung erfolgte aus einer unter Druck stehenden Lagerstätte mit Lösungsgastrieb und geringem aktiven Randwasser und wurde ausschließlich durch vertikale Bohrungen erschlossen. Hohe AP-Rückstände, ARO und vernachlässigte Infrastruktur waren jedoch erhebliche Hindernisse. Die Überwindung der schlechten technischen Durchführung und der Vernachlässigung erforderte erhebliche Investitionen, um die verbleibenden Reserven effektiv und profitabel zu nutzen. Zur Behebung dieser Probleme entwickelte Samuel einen mehrphasigen Erschließungsplan, um die bedeutenden verbleibenden Reserven zu gewinnen.

Der Erschließungsplan von Prospera besteht aus drei Phasen:

In der ersten Phase sollte ein Betrieb zu sicheren Bedingungen gewährleistet und die einfach erreichbaren Möglichkeiten zur Steigerung der Produktion optimiert werden. Die zweite Phase sah die Umstellung auf horizontale Bohrungen sowie die Aufgabe der erschöpften vertikalen Bohrungen in diesem Zuge vor. Dies verringert den ökologischen Fußabdruck und die entsprechenden fixen Betriebskosten. Außerdem könnte durch die Gewinnung von Ölvorkommen mit höherem API-Wert eine Diversifizierung des Produktmixes erreicht werden. Die dritte und letzte Phase besteht in der Umsetzung verbesserter und optimierter Gewinnungsmethoden, die auf die Bedingungen der Lagerstätte zugeschnitten sind und darauf abzielen, den Förderrückgang zu verringern und so eine langfristige Produktion zu gewährleisten. Dieser Ansatz dürfte in Verbindung mit einem geringeren Platzbedarf und niedrigeren Betriebskosten zu höheren Margen führen.

Zu dieser Zeit betrug der zugelassene Mindestpreis für eine Privatplatzierung fünf Cent; die Aktien von PEI wurden jedoch zu einem Cent gehandelt und es bestand die Gefahr, dass der Handel zwangseingestellt wird. Glücklicherweise wurde eine einmalige Möglichkeit zur Durchführung einer Privatplatzierung zu zwei Cent genehmigt, die nur unter außergewöhnlichen Umständen wie der Pandemie angeboten wurde. Diese Gelegenheit wurde genutzt und angesichts der vorgeschlagenen technischen Lösungen konnte mit Unterstützung durch Kurt Soost Kapital eingenommen werden. Kurt Soost spielte eine Schlüsselrolle dabei, seriöse Investoren wie Peter Lacey, Dave Richardson und andere und das von der Managementgruppe - einschließlich Herrn David und Jaz Dhaliwal - bereitgestellte Seed-Kapital zusammenzuführen. Diese Investoren beteiligten sich an der ersten und auch anschließenden Privatplatzierungen und warfen Prospera damit eine finanzielle Rettungsleine zu.

Dies führte zu einer Neuausrichtung des Boards von PEI, welches Herrn David aufforderte, die Assets seines Privatunternehmens zu gleichen Teilen in Prospera einzubringen, sodass der Eindruck einer Voreingenommenheit seinerseits gegenüber seinen Assets vermieden und sichergestellt werden konnte, dass er sich in Zukunft auf die Erschließung der Assets von Prospera konzentriert. In der Folge erwarb Prospera eine 50%ige Beteiligung an einem von Herrn David betriebenen Konzessionsgebiet mit mittleren/leichten Erdölvorkommen zu günstigen Bedingungen, und zwar ohne Vorauszahlung in bar und mit verzögerter Vergütung auf Erfolgsbasis. Diese Bedingungen wurden am 7. Dezember 2022 bekannt gegeben, und die Gegenleistung für die Transaktion basierte auf Bewertungen durch Dritte, der Genehmigung durch die TSX sowie einer unabhängigen Prüfung und einem Genehmigungsbeschluss durch die Direktoren.

Die Umstrukturierungsbemühungen führten zu folgenden Ergebnissen:

Bestätigung von In-situ-Öl – Das In-situ-Öl (OOIP) und die verbleibenden Reserven wurden durch geologische Abgrenzung, Bohrungskontrolle und Produktionsleistung, 3D-Seismik und eine Bewertung durch Dritte bestätigt

- OOIP gesamt = 396,7 MMbbl

- Gefördert = 34,2 MMbbl

- Zurückgewonnen = 8,6 %

Steigerung des Kapitalwerts - Der Kapitalwert der Reserven wurde durch die Optimierungs- und Erschließungsarbeiten von PEI stetig gesteigert. Folglich:

- stiegen die PDP-Reserven vor Steuern bei einem Diskontsatz von 10 % um 508 % von 4,4 Mio. $ auf 27,1 Mio. $ im Jahr 2023,

- stiegen die 2P-Reserven vor Steuern bei einem Diskontsatz von 10 % um 60,8 Mio. $ von 72,5 Mio. $ auf 133,3 Mio. $ im Jahr 2023,

- stiegen die gesamten nachgewiesenen und wahrscheinlichen Reserven um 25 % von 4.306 auf 5.403 Mboe,

- stieg der Index der Lebensdauer der Reserven um 6 % von 28,4 auf 30,0 Jahre.

Erhöhte Beteiligung - An den drei wichtigsten Schwerölkonzessionsgebieten von durchschnittlich 35 % auf 95 % durch Begleichung von Joint-Venture-Forderungen.

Bewertung der Lizenzverbindlichkeiten durch die Aufsichtsbehörde – Das Verhältnis von Aktiva zu Passiva konnte im Zuge der Umstrukturierungsmaßnahmen von PEI erhöht werden

- Die Aufsichtsbehörde von Saskatchewan bewertete den Vermögenswert des Unternehmens aufgrund der vorgenommenen Änderungen um 18 Mio. $ höher

- Das Verhältnis von Aktiva zu Passiva stieg in Saskatchewan von 0,47 auf 1,44

- Das Verhältnis von Aktiva zu Passiva stieg in Alberta von 0,90 auf 2,60

Diversifizierung des Produktionsmixes - Erwerb einer 50%igen Beteiligung an einem auf mittleres Öl ausgerichteten Erschließungsprojekt und erfolgreiche Perforation von zwei bestehenden Bohrungen mit positiven Ergebnissen. Im Jahr 2023 wurde das erste Bohrloch niedergebracht, wobei die anfänglichen Produktionsraten die Erwartungen übertrafen. Dies führte zu einer attraktiven Investitionsrendite und ein Payout wurde in nur sieben Monaten erreicht.

Im Jahr 2024 wurden vier Erschließungsbohrungen niedergebracht, die wie erwartet auf Strukturen und Ölvorkommen stießen. Die erste auf mittlere Ölvorkommen ausgerichtete horizontale Bohrung stieß auf poröse Lagerstätten mit Ölvorkommen über 800 Meter im lateralen Abschnitt. Der Bohrtest zeigte einen starken Zufluss und produzierte über 50 m³/d Flüssigkeit bei einem Ölanteil von 50 %. Die Ölqualität beträgt 26-30 Grad API. Die Bohrung ist nun in Betrieb und liefert konstante Förderraten, während sie sich stabilisiert.

Verbesserung der Finanzlage - Der Nettobuchwert (Gesamtvermögen) ist von 5,5 Mio. $ im Jahr 2020 auf rund 59,0 Mio. $ zum Ende des 3. Quartals 2024 gestiegen. Angetrieben wurde dieses Wachstum durch Kapitalerhöhungen (35 Mio. $) und Cashflow aus dem operativen Geschäft (7 Mio. $), die zusammen für Optimierungs- und Erschließungsarbeiten verwendet wurden. Zusätzliche Wertsteigerungen ergaben sich aus Wertberichtigungen, die durch den Nachweis des Werts der verbleibenden Reserven (8 Mio. $) und die Aktivierung einer erworbenen Ertragsbeteiligung (Working Interest) (3 Mio. $) unterstützt wurden. Seit 2021 konnte der Gesamtwert der Aktiva um mehr als 53 Mio. $ gesteigert werden.

Aufgrund des Kapitaleinsatzes für Optimierungsarbeiten, die Beseitigung von Verstößen, die Modernisierung der Infrastruktur und die Erschließungsarbeiten zur Steigerung der Produktion und der Gewinnungsraten nähert sich das Unternehmen der Gewinnzone. Im Jahr 2022 konnte eine Produktionssteigerung erzielt werden, und wären die Rohstoffpreise im Jahr 2023 nicht gesunken, wäre das Unternehmen 2022 rentabel gewesen. Nichtsdestotrotz war 2022 ein Jahr der Erholung, in dem ein Betriebsergebnis von 2,3 Mio. $ erzielt wurde, während im Vorjahr noch ein erheblicher Verlust zu verzeichnen war. Durch die fortlaufende Optimierung der Produktion und Erschließung hat Prospera bis zum 3. Quartal 2024 ein Betriebsergebnis von etwa 2,6 Mio. $ erzielt.

Dank der Umstrukturierungsmaßnahmen hat sich das Unternehmen zu einem Betrieb mit positivem Cashflow entwickelt. Prosperas auf Nötigste reduzierte Break-Even-Betriebskosten liegen bei 1,1 Mio. $ pro Monat (500 boe/d zu 75 C$/boe). Jedweder Cashflow, der über diesen Break-Even-Betrag hinausgeht, wird für den Schuldendienst, die Begleichung von Rückständen aus Altlasten sowie für weitere Finanzierungs-, Optimierungs- und Erschließungsinitiativen verwendet.

Bei einer aktuellen Produktion von etwa 900 boe/d hat das Unternehmen im bisherigen Jahresverlauf (bis zum 3. Quartal 2024) 2,6 Mio. $ erwirtschaftet.

Produktionssteigerung & Herausforderungen - Die Umstrukturierungsmaßnahmen von PEI haben die Produktion während der ersten Phase erfolgreich von 80 boepd auf 800 boepd erhöht. Bis Ende 2023 konnten Spitzenproduktionsraten von 1.800 boepd erreicht werden, was durch die horizontale Erschließung und die Erschließung mittlerer Ölvorkommen angetrieben wird.

Während die Umstrukturierung zu positiven Ergebnissen führte, wurden der Produktionsfortschritt und die Prognosen von Prospera durch betriebliche Rückschläge und extreme Kälte beeinträchtigt. Aufgrund dieser Probleme konnten die erwarteten Produktionsraten und in der Folge die kurzfristigen Produktions- und Finanzziele des Unternehmens nicht erreicht werden.

PEI hat kontinuierlich Maßnahmen ergriffen, um die betrieblichen Probleme zu beheben, die das Unternehmen zurückhalten, und die Spitzenproduktionsraten wieder zu erreichen und aufrechtzuerhalten. Dazu gehören unter anderem Fehleranalysen, Kalibrierung von Ausrüstung, überarbeitete Betriebsverfahren und die Rechenschaftspflicht für die Erfassung genauer und aktueller Daten, sodass eine größtmögliche Laufzeit mit erfahrenem Personal gewährleistet werden kann. Infolgedessen stabilisiert sich der Betrieb bei Cuthbert allmählich und die Herausforderungen werden zugleich angegangen. Eine Fördermenge von 70+ m3/d Produktion verbleibt derzeit bei Cuthbert zurück, und PEI bemüht sich darum, dieses zusätzliche Volumen zu erfassen.

Überarbeitete Prognose von Prospera für 2024

Nach einer schwierigen Rekalibrierung blickte Prospera zuversichtlich in die Zukunft, sah sich jedoch mit einer Reihe von Herausforderungen konfrontiert, darunter kalte Witterungsbedingungen, Zusammenbruch von Infrastruktur, Probleme mit dem Wasserrecycling, Zahlungsrückstände aus Altlasten, nicht beteiligte JV-Partner und niedrigere Rohstoffpreise. Aufgrund dieser Faktoren hat sich der Zeitplan des Unternehmens für die Erreichung der ursprünglich geplanten Ziele unerwartet herausgezögert.

Die alten Lagerstätten befinden sich nun in der Endphase des primären Druckabbaus und erfordern zusätzliche Energie an Ort und Stelle, um die Mobilität des viskosen Öls zu erhöhen. Zur Maximierung der Ölgewinnung müssen schrittweise und methodisch an die spezifischen Bedingungen der Lagerstätte angepasste verbesserte Fördermethoden angewendet werden, was einige Zeit in Anspruch nehmen wird. PEI hat die Umstellung auf horizontale Bohrungen in die Wege geleitet und erprobt die Fördermethoden, die bei den künftigen horizontalen Bohrungen angewendet werden sollen, während das Unternehmen gleichzeitig die notwendigen Infrastrukturanpassungen vornimmt. Auf Grundlage neuer Informationen, umfangreicher Daten und eines überarbeiteten Plans hat Prospera die Herausforderungen und Rückschläge neu bewertet und in die aktualisierte Prognose des Unternehmens für die Zukunft aufgenommen.

Prospera hat viele technische und finanzielle Erfolge erzielt, die jedoch von Produktionsfehlmengen überschattet wurden, die durch optimistische frühe Ziele zurückzuführen sind. Für die Zukunft konzentriert sich PEI in erster Linie auf einen effizienten Betrieb, um eine nachhaltige, stabile Produktion und ein Produktionswachstum zu gewährleisten.

Fazit

Prospera Energy Inc. hat einen langen Weg zurückgelegt, seit das Unternehmen im 1. Quartal 2021 kurz vor Konkurs stand. Durch eine erfolgreiche Umstrukturierung konnte PEI die Insolvenzgefahr ausräumen, kritische Verstöße gegen behördliche Vorschriften beheben und die Bewertungen der Lizenzverbindlichkeiten der Regulierungsbehörde erhöhen, indem die Produktion durch Optimierungs- und Erschließungsarbeiten gesteigert wurde. Das Unternehmen hat außerdem die großen verbleibenden Reserven nachgewiesen und den Wert der nachgewiesenen Vermögenswerte des Unternehmens erheblich gesteigert. Durch die Verbesserung des Cashflows aus dem operativen Geschäft, der deutlich über dem Break-Even liegt, konnte PEI seine Geschäftstätigkeit fortführen und gleichzeitig Kapital einsetzen, um Rückstände bei der Begleichung von Altlasten zu beseitigen und bewährte technische Anwendungen zu implementieren. Darüber hinaus hat der Erwerb von Projekten mit mittleren Ölvorkommen die Abhängigkeit von Schweröl-Gefällen verringert.

Kurz gesagt, Prospera hat bedeutende Fortschritte gemacht und das Unternehmen für zukünftiges Wachstum aufgestellt. Die Erfolge von PEI wurden jedoch von Produktionsfehlmengen überschattet, die sich aus zu optimistisch gesetzten Zielen aufgrund der Optimierungs- und Bohrerfolge ergaben. Prospera erkennt diese Herausforderungen an und hat sie in der revidierten Prognose für 2024 berücksichtigt, um genügend Zeit und Ressourcen für die Verbesserung der betrieblichen Effizienz, die Optimierung der Bohrlaufzeiten und die Implementierung von Reservoir-Management-Anwendungen unter Einhaltung der Sicherheits- und Regulierungsrichtlinien bereitzustellen. Diese proaktiven Maßnahmen werden im 4. Quartal 2024 und im 1. Quartal 2025 umgesetzt, um den Betrieb zu stabilisieren und ein robustes, nachhaltiges Wachstum im 2. und 3. Quartal 2025 zu unterstützen.

Obwohl das Unternehmen sein Produktionsziel für das Jahresende auf 1.250 Barrel nach unten korrigiert hat, ist es wichtig zu betonen, dass die Fundamentaldaten der Assets von Prospera Energy weiterhin stark sind. Das beträchtliche Förderpotenzial ist nach wie vor in Reichweite, und PEI setzt seinen langfristigen Erschließungsplan weiter um, um diese Chancen zu nutzen. Die Reduzierung der kurzfristigen Ziele mindert nicht das Vertrauen des Unternehmens in den strategischen Weg nach vorn. Prospera konzentriert sich nach wie vor darauf, die Produktion zu optimieren, die Effizienz zu verbessern und den vollen Wert der Ressourcen von PEI zu erschließen. Mit Blick in die Zukunft ist Prospera bestrebt, die Produktion durch Optimierungsarbeiten, die Umstellung auf horizontale Bohrungen und eine verbesserte Ölgewinnung zu steigern.

Über Prospera

Prospera ist ein börsennotiertes Energieunternehmen mit Sitz in Westkanada, das auf die Exploration, Erschließung und Förderung von Erdöl und Erdgas spezialisiert ist. Prospera konzentriert sich in erster Linie auf die Optimierung der Kohlenwasserstoffgewinnung aus alten Feldern durch umweltverträgliche und effiziente Lagerstättenerschließungsmethoden und Produktionsverfahren. Die Umstrukturierung von Prospera wurde im 1. Quartal 2021 eingeleitet und zielt darauf ab, Rentabilität zu erreichen und den Anforderungen von Regulierungsbehörden, Umweltbehörden, Kommunen, Landbesitzern und Dienstleistern nachzukommen.

Das Unternehmen befindet sich inmitten eines dreistufigen Umstrukturierungsprozesses mit dem Ziel, kosteneffiziente Abläufe in den Vordergrund zu stellen und gleichzeitig die Produktionskapazitäten zu erhöhen und seine Verbindlichkeiten zu reduzieren. Prospera hat die erste Phase durch die Optimierung leicht erreichbarer Ziele abgeschlossen, einen freien Cashflow erzielt und den Betrieb in einen sicheren Zustand im Einklang mit den Vorschriften gebracht. Derzeit führt Prospera die Phase II des Umstrukturierungsprozesses durch - die horizontale Umwandlung, die das Wachstum beschleunigen und die bedeutenden In-situ-Erdölmengen (400 Millionen bbls) erschließen soll. Diese horizontalen Bohrungen ermöglichen es Prospera, seine Umwelt- und Oberflächenbelastung zu reduzieren, indem die Pachten für die zahlreichen vertikalen Bohrungen entlang der seitlichen Ausdehnung der Horizontalbohrungen wegfallen. Phase III der Umstrukturierungsstrategie von Prospera zielt darauf ab, die Ausbeute durch EOR-Anwendungen zu optimieren. Außerdem wird Prospera seine Akquisitionsstrategie fortsetzen, um seinen Produktmix zu diversifizieren und sein Kerngebiet zu erweitern. Ziel ist es, einen Mix aus 50 % Leichtöl, 40 % Schweröl und 10 % Gas zu erreichen.

Das Unternehmen bemüht sich weiterhin, seine Umweltbelastung zu minimieren. Neben den Bemühungen um die Verringerung und schließlich die Beseitigung von Emissionen werden auch innovative ESG-Methoden zur Verbesserung der API-Qualität verfolgt, wodurch höhere Gewinnspannen erzielt werden und der Bedarf an Verdünnungsmitteln entfällt.

Weiterführende Informationen erhalten Sie über:

Shawn Mehler, PR

E-Mail: investors@prosperaenergy.com

Webseite: www.prosperaenergy.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die zukünftige Geschäftstätigkeit des Unternehmens und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig durch Begriffe wie „wird“, „kann“, „sollte“, „antizipiert“, „erwartet“ und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über zukünftige Pläne und Ziele des Unternehmens, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet werden.

Obwohl Prospera davon ausgeht, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, vernünftig sind, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, da Prospera keine Garantie dafür geben kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren und Risiken erheblich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Dazu gehören unter anderem Risiken, die mit der Öl- und Gasindustrie im Allgemeinen verbunden sind (z.B. betriebliche Risiken bei der Erschließung, Exploration und Produktion; Verzögerungen oder Planänderungen bei Explorations- oder Erschließungsprojekten oder Investitionsausgaben; die Ungewissheit von Reservenschätzungen; die Ungewissheit von Schätzungen und Prognosen in Bezug auf Produktion, Kosten und Ausgaben sowie Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltrisiken), Rohstoffpreis- und Wechselkursschwankungen sowie Ungewissheiten, die sich aus möglichen Verzögerungen oder Planänderungen bei Explorations- oder Erschließungsprojekten oder Investitionsausgaben ergeben.

Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen zugrunde gelegt wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den vorhergesagten abweichen, was auf zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren zurückzuführen ist, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Prospera liegen. Folglich kann Prospera nicht garantieren, dass zukunftsgerichtete Aussagen eintreten werden, und der Leser wird darauf hingewiesen, dass er sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen sollte. Derartige Informationen können sich als falsch erweisen, auch wenn sie vom Management zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen angesehen wurden, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und Prospera ist nicht verpflichtet, die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den kanadischen Wertpapiergesetzen ausdrücklich erforderlich.

Die TSXV und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

