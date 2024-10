Rheinmetall-Zertifikat mit 17%-Chance und 30% Sicherheitspuffer

Die Rheinmetall-Aktie startete mit einem kräftigen Kursanstieg in die ersten Monate des Jahres 2024. Nachdem die Aktie am 9. April 2024 bei 571,80 Euro einen Höchststand verzeichnete trat die Aktie in eine Seitwärtsbewegung ein. Innerhalb dieser Konsolidierungsphase legte die Aktie erhebliche Kursschwankungen von 470 Euro bis 560 Euro hin. Obwohl die Aktie derzeit mit 501 Euro eher am unteren Rand der Handelsspanne notiert, ist es dennoch bemerkenswert, dass sie sich auf Sicht der vergangenen zwölf Monate noch mit 88 Prozent im Plus befindet.

In der Erwartung, dass Rheinmetall die für 2027 angestrebten Umsatzziele und das Ertragswachstum in allen Verteidigungsbereichen erreichen werde, bekräftigten die Experten der Deutsche Bank mit einem von 510 Euro auf 550 Euro angehobenen Kursziel ihre Halte-Empfehlung für die Aktie.