Auch dieses Flugtaxi-Unternehmen braucht dringend frisches Geld!

Flugtaxis gelten in der Mobilitätsbranche als eine Hoffnung, der immer dichter werdenden Verkehrslage insbesondere in Großstädten Herr zu werden. Andere Einschätzungen sehen darin wiederum ein verzichtbares Luxusgut.

Von Toyota unterstütztes Startup braucht frisches Geld

Mit ihren Problemen stehen die Münchner allerdings nicht allein da. Sowohl Forschung und Entwicklung als auch die Produktion sind mit hohen Investitionskosten verbunden, weswegen die Startups der Branche immer wieder auf externe Finanzierung angewiesen sind.

Nicht anders ergeht es Joby Aviation, das vom japanischen Automobilkonzern Toyota unterstützt wird. Das Unternehmen, das im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Nettoverlust in Höhe von 513 Millionen US-Dollar erlitten hat, besorgt sich angesichts der schwindenden Liquiditätsreserven neues Geld.

Der Konzern hat am späten Donnerstagabend eine Kapitalerhöhung bekannt gegeben. Das Unternehmen will hierzu 40 Millionen US-Dollar zu je 5,05 US-Dollar platzieren und so 202 Millionen US-Dollar einnehmen. Den Zeichnern der Kapitalerhöhung bietet Joby außerdem an, bis zu 6 Millionen weitere Aktien zu kaufen, sodass das Unternehmen bis zu 232 Millionen US-Dollar erlösen könnte.

Aktie gibt deutlich nach, Platzierungspreis unter Ist-Wert

Aus dem regulären Handel war Joby am Donnerstagabend zu einem Kurs von 6,04 US-Dollar gegangen, der Platzierungspreis liegt mit 5,05 US-Dollar deutlich darunter. Dementsprechend ging es in der US-Nachbörse für die Aktie mit einem Minus von über 8 Prozent deutlich abwärts.

Die Lücke zwischen Ist-Kurs und Platzierungspreis könnte vor dem Wochenende noch geschlossen werden, sodass zunächst mit weiteren Kursverlusten zu rechnen ist. Dadurch dürften sämtliche in den vergangenen Wochen erzielte Gewinne wieder dahin sein.

Zum Monatsanfang war die Aktie noch stark gefragt, nachdem Toyota angekündigt hatte, sich mit weiteren 500 Millionen US-Dollar beim Flugtaxi-Aspiranten zu engagieren, und seine Beteiligung dadurch auf fast 900 Millionen US-Dollar ausgebaut hatte.

Fazit: Anleger sollten vorsichtig bleiben

Nach der Lilium-Pleite droht dem nächsten Flugtaxi-Unternehmen das Geld auszugehen. Um das zu verhindern, hat Joby Aviation am späten Donnerstagabend eine Kapitalerhöhung angekündigt, die dem Konzern über 200 Millionen US-Dollar einbringen könnte. Das setzt die Aktie unter Druck und verwässert die Aktionärsstruktur.

Wie bei allen hochgehandelten Zukunftsbranchen, darunter auch Wasserstoffanlagen und Mini-Atomkraftwerken, bestehen bei Flugtaxi-Unternehmen hohe Anlage- und Investitionsrisiken.

Wer sich in der Branche engagieren möchte, sollte das daher erstens nur mit kleinem Geld und zweitens bei Unternehmen tun, die der Profitabilität bereits am nächsten sind. Das ist gegenwärtig beim chinesischen Hersteller EHang der Fall.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion