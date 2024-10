Ölpreise legen leicht zu

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Nach dem jüngsten Preisrutsch am Donnerstagnachmittag haben die Ölpreise zum Wochenschluss wieder etwas zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete am Freitag zuletzt 74,65 US-Dollar und damit 0,27 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel US-Rohöl der Sorte WTI stieg um 23 Cent auf 70,42 Dollar. Die Preise liegen damit nur etwas höher als vor einer Woche.

Bestimmendes Thema bleibt die Lage in Nahost. Nach der Tötung von Hamas-Chef Jihia al-Sinwar im Gazastreifen hoffen Unterhändler in der Region auf einen Impuls für die Verhandlungen über eine Waffenruhe.

Der Chef des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad, David Barnea, reist am Sonntag in den Golfstaat Katar, um Gespräche über eine Freilassung von Geiseln in der Gewalt der Hamas zu führen.

Bei dem Treffen mit CIA-Chef William Burns sowie Katars Ministerpräsidenten Mohammed bin Abdulrahman Al Thani solle es um Möglichkeiten gehen, die Verhandlungen "vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklungen" wieder in Gang zu bringen, teilte das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu mit./mis/le/stk