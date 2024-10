Elon Musk jubelt Tesla: 150 Milliarden US-Dollar on top – bester Handelstag der Aktie seit 2013! Die Tesla-Aktie ist am Donnerstag zweistellig haussiert, nachdem das Unternehmen Gewinne für das dritte Quartal gemeldet hatte, die die Markt-Erwartungen übertrafen. Was Analyten jetzt raten.