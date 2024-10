+14,2 % zum Vormonat / Auftragseingang im Vergleich zum Vorjahresmonat um 5,3 % gesunken

WIESBADEN (ots) - Auftragseingang im Bauhauptgewerbe, August 2024



+14,2 % zum Vormonat (real, saison- und kalenderbereinigt)



-5,3 % zum Vorjahresmonat (real, kalenderbereinigt)



-4,8 % zum Vorjahresmonat (nominal)





Umsatz im Bauhauptgewerbe, August 2024+0,8 % zum Vorjahresmonat (real)+3,3 % zum Vorjahresmonat (nominal)Der reale (preisbereinigte) Auftragseingang im Bauhauptgewerbe ist nach Angabendes Statistischen Bundesamtes (Destatis) im August 2024 gegenüber Juli 2024kalender- und saisonbereinigt um 14,2 % gestiegen. Mehrere Großaufträge trugenzu diesem Ergebnis bei. Dabei nahm der Auftragseingang im Tiefbau um 8,7 % undim Hochbau um 21,4 % zu.Im Vergleich zum Vorjahresmonat August 2023, in dem der Höchstwert für einenAugust seit Beginn der Zeitreihe gemessen wurde, nahm der reale,kalenderbereinigte Auftragseingang um 5,3 % ab. Der nominale (nichtpreisbereinigte) Auftragseingang im Bauhauptgewerbe lag 4,8 % unter demVorjahresniveau.In den ersten acht Monaten 2024 sanken die Auftragseingänge im Bauhauptgewerbeim Vergleich zum Vorjahreszeitraum kalender- und preisbereinigt (real) um 0,6 %,während sie nominal um 0,6 % zunahmen.Auch der Umsatz steigt im AugustDer reale Umsatz im Bauhauptgewerbe nahm im August 2024 gegenüber demVorjahresmonat um 0,8 % zu. Der nominale Umsatz stieg im gleichen Zeitraum um3,3 % auf 10,2 Milliarden Euro. Dabei sank der Umsatz im Hochbau real um 5,6 %(nominal: -3,9 %), während er im Tiefbau um 7,9 % anstieg (nominal: +10,9 %).In den ersten acht Monaten 2024 sanken die Umsätze im Vergleich zumVorjahreszeitraum preisbereinigt um 1,1 %, nominal nahmen sie um 0,3 % zu.Die Zahl der im Bauhauptgewerbe tätigen Personen nahm im August 2024 gegenüberdem Vorjahresmonat um 0,7 % ab.Methodische Hinweise:Mit dem Berichtsmonat Mai 2024 wurden die Indizes im Bauhauptgewerbe auf dasneue Basisjahr 2021=100 umgestellt. Die Umstellung auf ein neues Basisjahrerfolgt turnusmäßig in der Regel alle fünf Jahre. Aufgrund einer EU-Verordnung(Verordnung 2019/2152 über europäische Unternehmensstatistiken sowieDurchführungsverordnung 2020/1197) ist das Jahr 2021 das aktuelle Basisjahr undnicht das Jahr 2020. Mit der Umstellung wurden alle Indizes ab 1991(Auftragseingangsindizes) beziehungsweise 1995 (Umsatzindizes) neu berechnet.Die auf der alten Basis 2015 ermittelten Indizes verlieren damit ihreGültigkeit.In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichenVergleichszeiträume zu beachten. Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht derVergleich der kalender- und saisonbereinigten Werte zum Vormonat/Vorquartal.