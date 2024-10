Zwei führende Patentexperten und Strategen für geistiges Eigentum wechseln zu Ocean Tomo, einer Tochtergesellschaft von J.S. Held

Jericho, N.Y. (ots/PRNewswire) - Das globale Beratungsunternehmen J.S. Held, das

mit Stolz auf 50 Jahre der Transformation zurückblickt, heißt gemeinsam mit

Ocean Tomo David Kennedy und Larry Tedesco in der Abteilung für geistiges

Eigentum willkommen.



Bewertung von geistigem Eigentum und die Aushandlung der finanziellen

Konditionen von Patentverkäufen und Lizenzvereinbarungen. Er wurde von

Intellectual Asset Management (IAM) im elften Jahr in Folge als einer der

weltweit führenden IP-Strategen ausgezeichnet.





Herr Kennedy hat Patentportfolios gekauft und verkauft, Lizenzverträge fürkommerzielle Transaktionen ausgehandelt und Kunden bei der Festlegung vonLizenzgebühren für einzelne Patente und große Portfolios von Implementierungs-und standardessenziellen Patenten unterstützt. Darüber hinaus hat er forensischeBeratungsleistungen im Rahmen von Rechtsstreitigkeiten erbracht und alsSachverständiger in zahlreichen Gerichtsverhandlungen ausgesagt, in denen es umPatente, Urheberrechte und Geschäftsgeheimnisse für eine Vielzahl vonTechnologien und technischen Leistungen ging. Herr Kennedy hat als Experte fürPatentlizenzen und angemessene Lizenzgebühren in internationalenICC-Schiedsverfahren und vor Bundesgerichten ausgesagt - einschließlichStellungnahmen zu Lizenzgebühren für standardessenzielle Patente,Implementierungspatente sowie US-amerikanische und weltweite Portfoliosätze.Seine Erfahrungen im Bereich des geistigen Eigentums umfassen:- 35 Jahre als CPA, Wirtschaftsprüfer und Berater für Unternehmen,Finanzinstitute, Regierungsbehörden und Anwaltskanzleien in den BereichenWirtschaftsprüfung, Unterstützung bei Rechtsstreitigkeiten, Bewertung vongeistigem Eigentum und Vermögenswerten, Verwaltung von geistigem Eigentum undforensische Buchführung- Hauptverhandlungsführer oder Berater bei über 200 Verhandlungen imZusammenhang mit geistigem Eigentum, sowohl in Vertretung von Eigentümerngeistigen Eigentums als auch von Unternehmen, Universitäten und Erfindern,darunter Patentverkäufe, Lizenzvereinbarungen und gegenseitigeLizenzvereinbarungen- Überprüfung und Analyse von Tausenden von Patentlizenzvereinbarungen zurErmittlung effektiver Lizenzgebühren und Bewertung spezifischer Aspekte desLizenzverhandlungsprozesses zur Identifizierung vergleichbarer Lizenzen für