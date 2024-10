Sinkende Zinsen: Warum die EZB immer panischer wird!

Es ist noch nicht lange her, da galt eine Senkung der Zinsen durch die EZB im Dezember als unwahrscheinlich - nun ist nur noch die Frage: große Zinssenkung (0,5%) oder normale Senkung der Zinsen (0,25%). Warum? Weil mit Deutschland und Frankreich die beiden wichtigsten Volkswirtschaften schwächeln, ohne jede erkennbare Aussicht auf eine Trendwende. Im Gegenteil: in Deutschland beginnt der Schmerz erst jetzt, weil die Schwäche der deutschen Wirtschaft jetzt auf den Arbeitsmarkt durchschlägt mit steigender Arbeitslosenzahl. In den USA ist die Lage vor der US-Wahl besser - nun hat ein ehemaliges Fed-Mitglied die Entscheidung der US-Notenbank, die Zinsen um 0,5% zu senken, scharf kritisiert..

Hinweise aus Video: