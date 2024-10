Berenberg senkt Munich Re auf 'Hold' - Ziel 525 Euro

(Es wird präzisiert, dass die Munich Re im dritten Quartal die Gewinnerwartung des Marktes verfehlt hat.)

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Munich Re auch im Zuge eines Analystenwechsels von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 525 Euro belassen. Der Rückversicherer habe wegen der hohen Anzahl schwerer Stürme im dritten Quartal die Gewinnerwartung des Marktes verfehlt, schrieb der neu zuständige Analyst Michael Huttner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem verwies er darauf, dass die Aktie in den vergangenen zwei Jahren mit rund plus 80 Prozent eine sehr starke Kursentwicklung verzeichnet habe und damit nur noch begrenztes Aufwärtspotenzial berge./edh/zb/mis/stk

