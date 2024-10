+12 Prozent – diese Chip-Aktie haut heute auf den Putz!

Andererseits müssen diese schließlich auch gespeichert werden, sodass auch der Bedarf nach Massenspeicher zugenommen hat. Von dieser Entwicklung profitiert nach den am Donnerstagabend vorgelegten Quartalszahlen offenbar auch der Spezialist Western Digital .

Starkes Wachstum dank hoher Nachfrage von Datenzentren

Die Erlöse des Unternehmens, das im Massenspeichergeschäft unter anderem mit Seagate und Micron konkurriert, kletterten im Vergleich zum (sehr schwachen) Vorjahresquartal um 48,9 Prozent auf 4,1 Milliarden US-Dollar. Die Erwartungen wurden damit um 20 Millionen US-Dollar verfehlt.

Angesichts der um 7 Cent über den Schätzungen liegenden Gewinne – Experten hatten vorab auf einen Ertrag in Höhe von 1,71 US-Dollar pro Aktie getippt, während Western Digital 1,78 US-Dollar vorlegen konnte – zeigen sich die Anleger jedoch nachsichtig.

Insgesamt erzielte der Konzern einen bereinigten, auf die Anteilseigner entfallenden Nettogewinn in Höhe von 634 Millionen US-Dollar, woraus sich eine starke Nettomarge von 15,4 Prozent ergibt. Diesem Zuwachs war ein Anstieg der Bruttomarge um 2,2 Prozentpunkte auf 38,5 Prozent vorausgegangen.

CEO bekräftigt Wachstumschancen, Prognose zufriedenstellend

CEO David Goeckeler kommentierte das solide Abschneiden in der Pressemitteilung mit den Worten: "Mit der fortgesetzt starken Zunahme des KI-Datenzentren-Zyklus ist unser Flash- und HDD-Speicherproduktportfolio hervorragend positioniert, um uns große Wachstumschancen zu eröffnen."

Auch mit der für das kommende Quartal in Aussicht gestellten Geschäftsentwicklung zeigten sich Anleger zufrieden. Western Digital strebt einen Erlös in Höhe von 4,2 bis 4,4 Milliarden US-Dollar an. Analysten hatten im Schnitt mit 4,34 Milliarden US-Dollar gerechnet. Daraus soll gegenüber den Schätzungen von 1,92 US-Dollar ein Gewinn zwischen 1,75 und 2,02 US-Dollar pro Aktie erzielt werden.

Aktie legt zweistellig zu

Bereits in der US-Nachbörse verteuerte sich die Aktie, die in den vergangenen Wochen aufgrund der Befürchtungen um mögliche Überkapazitäten im kommenden Jahr etwas unter die Räder gekommen war, um mehr als zehn Prozent.

Diesen Kurs setzt sie am Freitag in der Vorbörse fort und kann sich zur Stunde bereits um über 12 Prozent steigern. Damit weitet Western Digital seine seit dem Jahreswechsel erzielten Gewinne in Höhe von knapp 27 Prozent deutlich aus.

Der sogenannte Halo-Effekt sorgt auch bei Mitbewerber Micron für steigende Kurse, dessen Aktie um etwa 1,5 Prozent zulegen und seine Erholung damit fortsetzen kann. Seagate zeigt sich hingegen unbeeindruckt. Das Unternehmen hatte bereits am Dienstag seine Quartalszahlen präsentiert und ein ähnlich starkes Wachstum verzeichnen können.

Fazit: Hier oder bei der südkoreanischen Konkurrenz zuschlagen

Bei KI-Beschleunigern beansprucht Nvidia derzeit unangefochten die Markt- und Technologieführung. Aber auch mit weniger fortschrittlichen Halbleiterprodukten lässt sich gutes Geld verdienen, wie Western Digital am Donnerstagabend bewiesen hat – allein das Cloud-Geschäft wuchs gegenüber dem Vorquartal um 17 Prozent und konnte so Wachstumsschwächen im Endverbrauchergeschäft wettmachen.

Die Aktie steht am Freitag vor starken Kursgewinnen, die aufgrund der günstigen Bewertung in den kommenden Wochen anhalten könnten. Wer hier als Anleger einsteigen möchte, sollte das recht sorglos tun können. Eine Alternative ist die noch günstiger bewertete Aktie des südkoreanischen Konkurrenten SK Hynix, der mit seinen HBM3E-Arbeitsspeichern eine hohe Exposure gegenüber dem Wachstum von Nvidia bietet.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion