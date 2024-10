AKTIE IM FOKUS Siltronic-Talfahrt geht nach Kurssprung am Vortag weiter Nach dem Kurssprung am Vortag gibt es bei Siltronic für die Anleger weiter keine Erleichterung. Die Abwärtstendenz setzte sich am Freitag mit einem Kursrutsch um 3,5 Prozent fort. Die Aktien fielen unter der 58-Euro-Marke auf den niedrigsten Stand …